Alessandro brutto gesto contro Carmen all’Isola dei Famosi, lei sbotta: “Che schifo, non ti voglio più vedere”

In queste ore c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi. Tutto è cominciato nel momento in cui il ragazzo ha deciso di fare un dispetto a sua madre, che la donna non ha affatto gradito.

La showgirl, infatti, ha preteso le scuse da parte del giovane che, tuttavia, non sono mai arrivate. Ad ogni modo, dietro questo comportamento ribelle di Alessandro pare ci sia lo zampino di Edoardo Tavassi. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il gesto di Alessandro contro Carmen

Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro sembrano essere arrivati ai ferri corti all’Isola dei Famosi. Da un po’ di giorni, infatti, il ragazzo ha cominciato a ribellarsi a sua madre nella speranza di guadagnarsi la sua tanto agognata indipendenza. A spronarlo a riguardo è stato, soprattutto, Edoardo Tavassi, il quale gli ha suggerito alcuni trucchetti per stuzzicare la donna e per “vendicarsi” di alcuni comportamenti che lei è solita assumere.

Alessandro ha seguito alla lettera queste indicazioni, sta di fatto che ha compiuto un gesto contro sua madre che l’ha fatta infuriare. La donna era in acqua con un reggiseno posizionato sul capo. Lo scopo del capo di biancheria intima era quello di sorreggere le trecce affinché non si bagnassero mentre Carmen stava lavando alcuni indumenti. Quando Iannoni si è avvicinato alla madre, allora, le ha strappato il reggiseno dalla testa e lo ha gettato in mare.

Alessandro confessa i gesti di ribellione che attuerà contro la madre all’Isola dei Famosi

Carmen ha detto di non sopportare più Alessandro e di provare schifo per l’accaduto, sta di fatto che ha esortato il giovane a chiederle scusa di fronte le telecamere dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo, però, non ne ha voluto sapere e si è allontanato nuotando. Di Pietro, allora, si è avvicinata a Guendalina e le ha chiesto di venire con lei a parlare con suo fratello Edoardo. Carmen, infatti, ha ammesso di essere convinta che la causa di questo cambio repentino di comportamento risieda proprio nei “consigli” dati dal fratello di Giendalina.

Edoardo non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere e di prendere con massima ironia la faccenda. Successivamente c’è stato un nuovo scontro tra Carmen e suo figlio in cui quest’ultimo ha ammesso di averle fatto un dispetto in quanto lei non lo lascia parlare. D’ora in avanti si comporterà sempre in maniera così ribelle.