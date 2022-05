Uomini e Donne spoiler 11 maggio: Gemma sola, Luca e Veronica sempre più indecisi

Gli spoiler della puntata dell’11 maggio di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare degli esponenti del trono classico e over. La scorsa messa in onda si è conclusa con l’esterna tra Veronica e Andrea.

Quest’oggi, invece, assisteremo a quella tra la ragazza e Matteo. Anche Luca è uscito con una sua corteggiatrice, ovvero, Soraya. Per Gemma, invece, arriverà un’altra cocente delusione.

Veronica sempre più confusa a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di mercoledì 11 maggio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi coinvolgerà nuovamente Veronica. La ragazza è uscita sia con Andrea sia con Matteo. L’esterna con il primo è stata mandata in onda ieri, mentre oggi vedremo quella con il secondo corteggiatore. Anche con lui tutto sembrerà procedere a gonfie vele e questo comprometterà drasticamente le certezze della giovane. Con Andrea, infatti, aveva dichiarato di aver trascorso l’esterna più bella di sempre.

In ogni caso, la ragazza deve sbrigarsi a capire per chi propende in quanto il momento della scelta, ormai, si fa sempre più vicino. Tra martedì e mercoledì, infatti, saranno effettuate le penultime registrazioni del talk show pomeridiano, pertanto, manca davvero pochissimo al momento decisivo. D’altro canto, anche Luca sarà piuttosto confuso.

Spoiler 11 maggio: Luca esce con Soraya, Gemma delusa

La conduttrice ha informato il tronista dell’assenza di Lilli. La ragazza, purtroppo, non ha potuto prendere parte al programma in quanto è risultata positiva al covid. Lilli avrebbe tanto voluto presenziare, ma non ha potuto farlo per cause di forza maggiore. Anche Aurora non ci sarà, ma per scelta sua. La ragazza, infatti, ha deciso di non tornare più in trasmissione in quanto ha capito di non essere particolarmente interessata al tronista.

Ad ogni modo, nella puntata dell’11 maggio di Uomini e Donne vedremo che Luca uscirà con Soraya. Anche loro si sono trovati molto bene, pertanto, non esiteranno a mostrare tutta la loro sintonia. Al trono over, invece, Gemma riceverà un’altra delusione. Giacomo, il corteggiatore che stava conoscendo, deciderà di interrompere la frequentazione con la torinese. L’ipotesi di vedere la Galgani finalmente sistemata e in compagnia di un uomo, dunque, pare sia assolutamente lontana dal realizzarsi. Un’altra edizione del talk show pomeridiano sta per volgere al termine e per Gemma non sembra essere cambiato nulla.