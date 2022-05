Uomini e Donne spoiler registrazione 10 maggio: Luca assente, Veronica elimina un corteggiatore

Martedì 10 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Contrariamente a quanto accade di solito, per questa settimana si è deciso di anticipare le riprese, dal fine settimana a martedì e mercoledì.

Attraverso la pagina Instagram Uomini e Donne classico e over sono trapelate le anticipazioni di quanto accaduto, specie in riferimento al trono classico. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Luca assente a Uomini e Donne: la scelta è sempre più vicina

Nella registrazione del 10 maggio di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena. Luca Salatino, infatti, ha deciso di non prendere parte alla messa in onda. Il ragazzo, ormai, è sempre più vicino alla scelta, la quale dovrebbe avvenire nei prossimo giorni. Ricordiamo che quelle di questa settimana sono le penultime registrazioni e pare che Luca sarà il primo a scegliere. Pertanto, non è difficile credere che il ragazzo possa portare a compimento il suo percorso a brevissimo.

Ricordiamo che il giovane si sta concentrando nella conoscenza di Lilli e Soraya. Aurora è andata via a seguito di alcune discussioni scoppiate in studio ed ha deciso di non tornare più. Tra le sue Instagram Stories, poi, la Colombo ha anche ammesso di aver già intrapreso una nuova conoscenza. Questa decisione ha destabilizzato parecchio Luca, il quale appare spesso molto confuso su quella che sarà la sua scelta.

Nella registrazione del 10 maggio Veronica prende una decisione

Passando al trono di Veronica, invece, nella registrazione del 10 maggio di Uomini e Donne la ragazza ha deciso di eliminare un suo corteggiatore. Per lei c’erano Matteo, Andrea e Federico. Ebbene, ad andare via è stato proprio quest’ultimo. La ragazza gli ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione, ma lui non ha abttutociglio. In effetti, chi era in studio ha avuto come l’impressione che il corteggiatore non stesse aspettando altro.

Per contro, poi, Veronica è uscita sia con Matteo sia con Andrea e con entrambi si sta trovando davvero molto bene. Il suo percorso è cominciato successivamente a quello di Luca, pertanto, la ragazza è ancora molto titubante. Inizialmente sembrava più proiettata per Matteo, ma dalle recenti esterne è emerso che si stia trovando benissimo anche con Andrea. Chi sceglierà, dunque? Ormai manca davvero pochissimo anche per assistere alla scelta della ragazza. In merito al trono over, invece, almeno per il momento non sono trapelate informazioni.