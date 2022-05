Mara Venier rompe il silenzio sulla polemica Rai per la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo (FOTO)

In Rai è in atto una polemica a causa della mancata ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In per volere di Mara Venier. Sulla faccenda sono intervenute svariate persone, tra cui anche il Consigliere della rete.

Ebbene, a distanza di qualche giorno dal “misfatto”, sulla questione ha deciso di intervenire anche la diretta interessata. La conduttrice, infatti, ha pubblicato un commento su Instagram al vetriolo. Ecco cosa ha detto.

La polemica in Rai per la questione Bortuzzo Venier

Mara Venier ha deciso di dire la sua in merito alla polemica sorta in Rai a causa della mancata ospitata di Bortuzzo di domenica scorsa bel programma di zia Mara. Il nuotatore avrebbe dovuto presenziare in trasmissione per presentare il suo film “Rinascere”, andato in onda la sera. La Venier, però, ha bloccato l’ospitata a causa della mancanza di esclusività editoriale, in quanto Manuel il giorno prima era stato a Verissimo. Il Consigliere Rai si è espresso in maniera piuttosto pungente contro la Venier.

Quest’ultima, allora, ha deciso di replicare, nella speranza di sedare la polemica una volta per tutte. In particolar modo, la donna ha condiviso tra le sue Instagram Stories il commento di una sua fan alquanto esplicito sulla faccenda. La persona in questione ha detto che ogni conduttore è libero di agire come meglio crede all’interno della propria trasmissione.

Mara Venier sbotta sulla faccenda: le sue parole

In seguito, poi, il commento prosegue dicendo che i presentatori non devono essere visti come delle pedine nelle mani dei politici di turno. Per tale ragione, se Mara Venier ha deciso di non ospitare in Rai Manuel Bortuzzo avrà avuto certamente i suoi buoni motivi. Nessuno, né tanto meno il Consigliere Laganà, dovrebbe mettere bocca sulla faccenda e parlare di fatti che non si conoscono.

Mara Venier, condividendo questo commento, dunque, non ha fatto altro che avallare tutte le dichiarazioni contenute al suo interno. A quanto pare, dunque, la donna ha avuto le sue ragioni per impedire all’ultimo a Manuel di presenziare a domenica In. Ma che cosa sarà successo allora? Un nuovo tassello si aggiunge all’intricata vicenda e il pubblico è sempre più curioso di scoprire che cosa ci sia sotto. Al momento Bortuzzo ha deciso di non intervenire più sulla faccenda, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno cambi di rotta.