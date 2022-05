Francesco Chiofalo truffato, il drammatico racconto: “Sono inc… nero” Ecco a quanto ammonta il danno

In queste ore, Francesco Chiofalo ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha svelato di essere stato truffato. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show è apparso piuttosto furioso in quanto è caduto in una trappola in maniera troppo ingenua.

Il danno subito è piuttosto importante, sta di fatto che i truffatori hanno svuotato interamente il conto in banca dell’influencer. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto e cosa può fare adesso Francesco.

Francesco racconta come è stato truffato

Sempre più spesso, ormai, capita di assistere a truffe online davvero importanti. Con il tempo, infatti, chi è solito agire in questo modo illegale è diventato sempre più bravo, rendendo assolutamente credibili cose che, in realtà, sono truffe. Questo, purtroppo, può accadere a chiunque e in queste ore è successo a Francesco Choofalo, il quale è stato truffato. Il ragazzo ha spiegato di aver ricevuto una telefonata dal numero della sua banca, per cui ha risposto senza problemi.

Si tratta di una banca online, pertanto, l’unico modo per poter comunicare con personale interno è attraverso chiamate, messaggi o e-mail. Ad ogni modo, Francesco ha risposte e la persona dall’altra parte della cornetta lo ha informato che qualcuno stesse provando ad entrare nel suo conto corrente, pertanto, sarebbe stato necessario effettuare subito una procedura per evitare che il conto venisse bloccato.

Ecco a quanto ammonta il danno per Chiofalo

Francesco si è fidato, in quanto aveva spesso ricevuto telefonate da tale numero. Pertanto, ha seguito tutte le istruzioni fornite dalla voce al telefono, fino a quando non ha ricevuto un messaggio sul cellulare in cui era presente un codice strettamente riservato. L’interlocutore di Chiofalo gli ha chiesto di rivelargli tale codice, malgrado ci fosse scritto che non dovesse essere dato a nessuno. Lui l’ha fatto e, dopo pochi istanti, ha ricevuto un altro messaggio con su scritto che 10 mila euro fossero stati prelevati dal suo conto.

In quel momento, dunque, Francesco Chiofalo si è reso conto di essere stato truffato ed ha provato a porre rimedio alla questione. Purtroppo, però, anche il suo avvocato gli ha detto che c’era poco da fare in quanto è stato lui stesso a fornire il codice segreto al truffatore. Attraverso questo racconto, Chiofalo spera che altri non cadano nella stessa trappola in cui è caduto. Per questo, ha esortato i fan a condividere tali IG Stories.