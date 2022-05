Alex Belli sbarca in Rai? Ecco in quale programma potremmo rivederlo in autunno

In queste ore stanno circolando delle voci piuttosto interessanti che riguardano Alex Belli e l’ipotesi di vederlo sbarcare in Rai. Dopo essere stato il protagonista indiscusso del GF Vip, infatti, il buon Belli potrebbe sbarcare sulla rete competitor a quella Mediaset.

Ma in quale programma potremmo vederlo? Scopriamo tutto quello che è emerso nel dettaglio e qualche altro ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe seguire le sue orme.

Ecco in quale programma Rai potrebbe sbarcare Alex Belli

Alex Belli sbarca in Rai? Questa è la domanda che molti si stanno ponendo in questo momento. L’attore, dopo il grande successo avuto al GF Vip, nel bene e nel male, potrebbe partecipare ad un altro programma tv. Nello specifico, si tratta della nuova edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. In questo periodo, infatti, lo staff della trasmissione è alle prese con i provini per reclutare una decina di concorrenti da annoverare nel cast della nuova edizione del talent show.

L’anno scorso è toccato a Pierpaolo Pretelli e a Stefania Orlando passare da Canale 5 a Rai 1 in un batter d’occhio, mentre quest’anno potrebbe capitare proprio ad Alex Belli. Quest’ultimo è appassionato di musica, sta di fatto che spesso si diletta a suonare il piano. Ad ogni modo, come se la caverà a cantare e, soprattutto, nelle imitazioni? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Chi altro ex gieffino potrebbe seguirlo

Quello di Alex Belli, però, non è l’unico nome saltato fuori in queste ore che potrebbe prendere parte al talent show di Rai 1. Insieme a lui, infatti, potrebbe intraprendere questo percorso anche Daniele Silvestri. Anche il suo nome sta generando molto sgomento sul web in quanto nessuno si aspettava che potesse continuare in questo modo la sua carriera televisiva. Altro nome, invece, decisamente più prevedibile, è quello di Lulù Selassié.

La principessa ha sempre dichiarato di voler diventare una cantante di prestigio, pertanto, quale migliore occasione per mostrare le sue qualità? Almeno per il momento, però, non sono arrivate conferme e neppure smentite da parte dei diretti interessati in merito a queste novità. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se i vertici dell’azienda si sbottoneranno un po’ di più rivelando qualche spoiler sui futuri concorrenti di Tale e Quale Show edizione 2022.