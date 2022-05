Uomini e Donne Vip ci sarà? L’inaspettato cambio di rotta di Maria De Filippi (FOTO)

In queste ore sta circolando sul web una notizia molto bella per i sostenitori della variante Vip di Uomini e Donne. Da tempo si parla della possibilità di vedere sui troni personaggi famosi. Qualche settimana fa erano trapelate indiscrezioni anche in merito ai papabili candidati.

Ad ogni modo, questa ipotesi era stata bocciata in un primo momento da Maria De Filippi. Da pochissimo, però, l’influencer Amedeo Venza ha sganciato una vera e propria bomba svelando un dietrofront della conduttrice. Ecco cosa sta succedendo.

Maria De Filippi cambia idea su Uomini e Donne Vip?

Maria De Filippi ha cambiato idea e realizzerà Uomini e Donne Vip? Questa è l’indiscrezione che in queste ore sta scuotendo gli animi dei numerosi fan della trasmissione. A dare qualche informazione in più sull’accaduto è stato l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato che il programma, molto probabilmente, si farà eccome ed ha svelato anche quando potrebbe andare in onda.

In un primo momento si era ipotizzato che tale variante del talk show pomeridiano avrebbe potuto sostituire Temptation Island. Quest’estate, infatti, il programma incentrato sulle tentazioni non andrà in onda, pertanto, bisogna capire cosa lo andrà a sostituire. Maria De Filippi ha fatto sapere di essere alle prese con la realizzazione di un nuovo format. Che si tratti proprio di Uomini e Donne Vip? Pare di no, in quanto il programma dovrebbe essere trasmesso più in là.

Ecco quando dovrebbe andare in onda

Amedeo, infatti, ha svelato che la produzione della De Filippi starebbe ancora valutando l’ipotesi di dare luogo ad una versione Vip di Uomini e Donne. Nel caso in cui l’idea dovesse essere promossa, dunque, bisognerà trovare i vip candidati per ricoprire il ruolo di tronisti. Per far sì che tutto sia pronto, dunque, passeranno dei mesi. La messa in onda del nuovo format, dunque, dovrebbe avvenire nella prossima stagione televisiva.

Ricordiamo, infatti, che entro la fine di maggio chiuderanno molte trasmissioni che, solitamente, tengono compagnia ai telespettatori durante i mesi più freddi. Uomini e Donne, ad esempio, andrà in onda fino a fine maggio per poi prendersi la consueta pausa estiva. Amici, dal canto suo, darà luogo all’ultima puntata domenica prossima, in cui si scoprirà in diretta il vincitore di questa edizione. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire cosa accadrà.