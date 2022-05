Lulù Selassié e LDA insieme? Il cantante si fa avanti: ecco cosa è successo (VIDEO)

LDA, acronimo di Luca D’Alessio, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Lulù Selassié. In questi giorni è circolata sul web la notizia secondo cui i due avrebbero potuto realizzare un video insieme.

Quando la voce è arrivata all’orecchio del figlio di Gigi D’Alessio, lui ha deciso di replicare ed ha spiegato come stiano realmente le cose. I fan di entrambi avranno presto l’opportunità di vederli insieme? Ecco cosa è successo.

Il rumor su LDA e Lulù Selassié

Nel corso di una recente intervista, LDA ha commentato i recenti rumor che riguardano Lulù Selassié. Un po’ di tempo fa, i fan della ragazza hanno diffuso sui social un pettegolezzo finalizzato ad invogliare il figlio di Gigi D’Alessio a contattare la principessa per girare un video insieme. Quando l’ex gieffina ha scoperto l’accaduto si è subito mostrata molto disponibile a cimentarsi in questo progetto. La giovane, infatti, ci ha subito tenuto a precisare di adorare LDA e di essere assolutamente propensa ad interagire e collaborare con lui.

La voce, chiaramente, è arrivata anche alle orecchie di Luca. Il ragazzo ha commentato la faccenda nel corso di una recente intervista finalizzata a pubblicizzare il lancio del suo singolo. La giornalista gli ha chiesto di commentare i recenti pettegolezzi e lui ha detto di essere rimasto basito. LDA, infatti, ha detto di non aver mai avuto modo di conoscere Lulù, pertanto, non capisce come sia possibile che sia sorto questo gossip.

Ecco la proposta di Luca D’Alessio alla principessa

Ad ogni modo, anche se i due non si conoscono affatto, il cantante sarebbe propenso a collaborare con la principessa. LDA, infatti, ha voluto mandare un messaggio a Lulù Selassié in cui l’ha esortata a scrivergli in privato. In questo modo, i due potrebbero organizzarsi per avviare una collaborazione insieme. Luca, infatti, presto realizzerà il video del suo brano “Bandana” e potrebbe includere anche la Selassié al suo interno.

Insomma, il ragazzo si è fatto avanti palesando il suo pensiero, adesso non ci resta che attendere per vedere in che modo reagirà Lulù. La ragazza, almeno per il momento, non è intervenuta sulla faccenda. Molto probabilmente, però, lo farà nelle prossime ore. Adesso non ci resta che attendere per vedere se dopo queste dichiarazioni ci sarà davvero un prosieguo o se tali frasi resteranno fini a se stesse.