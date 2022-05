Uomini e Donne, puntata 12 maggio: Tina furiosa, novità tra Pinuccia e Alessandro

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, 12 maggio, rivelano che Tina sarà una delle protagoniste indiscusse. L’opinionista, infatti, non perderà occasione per scagliarsi contro le donne che meno gradisce nel parterre.

I suoi bersagli, infatti, saranno Ida Platano e Pinuccia. La prima prenderà una decisione alquanto importante in merito al suo futuro con Riccardo. Pinuccia, dal canto suo, si confronterà di nuovo con Alessandro.

Tina dà il meglio di sé nella puntata del 12 maggio di Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 12 maggio di Uomini e Donne vedremo che si comincerà con Biagio. La Cipollari, infatti, chiederà alla padrona di casa di far entrare il cavaliere facendo una sfilata sotto le note di un brano scelto da lei. Il momento sarà piuttosto esilarante, come lo erano quelli in cui sfilava Gemma. In merito a quest’ultima, per lei non ci sarà nessun cavaliere nuovo. Dopo che Giacomo ha svelto di interrompere la sua conoscenza, infatti, della donna non si parlerà affatto.

Al centro dell’attenzione, poi, ci saranno Alessandro e Pinuccia. I due pare si siano riavvicinati, ma non nel modo in cui spera la donna. Quest’ultima, infatti, desidererebbe qualcosa di più dal suo interlocutore, ma il cavaliere non sarà disposto a soddisfare le sue richieste. Per tale motivo, non mancheranno motivi di scontro durante i quali si intrometterà anche l’opinionista. Probabilmente anche in questa puntata Pinuccia si farà un pianterello.

Ida prende una posizione, novità per Vincenza

Successivamente, poi, nella puntata del 12 maggio di Uomini e Donne vedremo che si tornerà a parlare di Ida. La dama prenderà una decisione piuttosto drastica. La protagonista dichiarerà di non voler più interagire con Riccardo, in modo da mettere un punto definitivo alla loro storia. Per tutta la puntata, infatti, non appena ne avrà l’occasione, chiederà di ballare solo con Marco, il suo nuovo spasimante.

Alessandro Vicinanza, invece, si sta relazionando con una nuova dama e le cose tra loro sembreranno andare molto bene. Vincenza, invece, dopo la piega che ha preso la conoscenza con Bruno, conoscerà un nuovo spasimante. Quest’ultimo si mostrerà molto propenso a conoscerla, pertanto, lei accetterà di uscire con lui e lo farà rimanere in trasmissione. Dei tronisti, invece, non si parlerà affatto. Luca e Veronica, ormai, sono ai titoli di coda e presto daranno luogo alla tanto attesa scelta.