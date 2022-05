Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Riccardo tornano insieme? Il colpo di scena

Mercoledì 11 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni sono a dir poco esilaranti. Il contenuto di quanto accaduto andrà in onda nelle prossime settimane.

Ida e Riccardo daranno luogo ad un colpo di scena inatteso. I due balleranno insieme commossi sotto le note della canzone con cui lui ha chiesto a lei di sposarlo. Successivamente, poi, il cavaliere farà una proposta inaspettata. Al trono classico, invece, ci saranno le ultime esterne prima della scelta.

Ida e Riccardo commossi a centro studio a Uomini e Donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Ida e Riccardo lasceranno tutti senza parole. Il cavaliere chiederà dapprima a Gloria di uscire nuovamente insieme, ma lei dirà di no. Successivamente, invece, Ida interromperà la conoscenza con Marco e dirà di essere rimasta molto male del fatto che Guarnieri non la saluta più. I due, così, daranno luogo ad un dibattito piuttosto acceso. L’attenzione, poi, si sposterà sull’esterna tra Veronica e Andrea, in cui è scattato un bacio appassionato.

Ad un certo punto, Riccardo scoppierà in lacrime dicendo di essere troppo commosso nell’ascoltare la canzone “Fai rumore”, che è quella riferita alla sua proposta di matrimonio a Ida. Il cavaliere non si riuscirà a trattenere e uscirà dallo studio, la Platano lo inseguirà. Quando rientreranno, avranno modo di chiarirsi e decideranno di ballare insieme. Dopo Ida confesserà che Riccardo le ha sussurrato all’orecchio che non è mai troppo tardi.

Anticipazioni prossime puntate: colpo di scena e un ritorno

In studio, allora, si verrà a creare una situazione piuttosto incresciosa in quanto tutti vorranno sapere come andrà a finire. Alla fine, grazie all’aiuto della padrona di casa che spronerà i due, emergerà la verità. Riccardo, infatti, chiederà a Ida di uscire insieme quella stessa sera in modo da capire cosa ci sia realmente tra loro e lei accetterà. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che al trono classico ci saranno le ultime esterne.

Luca uscirà sia con Soraya sia con Lilli, mentre Veronica porterà fuori solo Andrea e lo bacerà. In studio, poi, ci sarà anche il ritorno di una coppia che recentemente ha lasciato la trasmissione, ovvero, Nadia e Massimiliano. I due racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro e racconteranno di aver intrapreso una convivenza.