Guendalina Tavassi finisce in infermeria all’Isola dei Famosi, come sta? Parla il fidanzato

In queste ore è giunta voce che Guendalina Tavassi sia finita in infermeria all’Isola dei Famosi. La naufraga, infatti, è stata costretta ad allontanarsi dal resto del gruppo a causa di alcuni problemi di salute.

Al momento, dunque, sono due i concorrenti in medicheria che non se la stanno passando molto bene. Dopo Blind, infatti, anche l’influencer ha cominciato a non stare molto bene richiedendo l’intervento di medici specializzati. Ma cosa è successo? Sulla faccenda è intervenuto Federico Perna, fidanzato di Guendalina.

Guendalina non sta bene e va in infermeria: cosa è successo

I fan di Guendalina Tavassi sono in apprensione in quanto da poco è stata diramata la notizia secondo cui la donna è finita in infermeria all’Isola dei Famosi. Dopo Blind, infatti, anche lei a cominciato a manifestare alcuni disturbi, pertanto, i medici hanno ritenuto opportuno intervenire prontamente. Mentre su Blind ci sono informazioni alquanto dettagliate in merito a ciò che ha avuto, su Guendalina la faccenda è ancora molto confusa.

La preoccupazione delle persone che la seguono, dunque, è accresciuta sempre di più, al punto che è stato necessario l0intervento di Federico Perna, fidanzato della concorrente. Il protagonista ha dichiarato di essere stato messo prontamente al corrente dell’accaduto dallo staff del reality show. Attualmente, infatti, è in continuo collegamento con l’Honduras per capire come evolvano le situazioni di salute della sua fidanzata.

Il fidanzato della Tavassi spiega cosa gli hanno detto dall’Isola dei Famosi

Malgrado questo, però, il giovane ci ha tenuto a rassicurare tutti i fan dicendo che, per fortuna, non sembra trattarsi di nulla di grave. Il protagonista, però, non è potuto entrare nel dettaglio, probabilmente a causa di alcune regole che fanno parte dell’Isola dei Famosi. Sul profilo Instagram di Guendalina Tavassi, al momento, non ci sono riferimenti alla sua nottata trascorsa in infermeria.

Le persone che gestiscono tale profilo, infatti, si stanno impegnando solamente ad esortare i numerosi telespettatori e fan della donna a votare per salvare Edoardo Tavassi, che attualmente è in nomination. Il protagonista, infatti, si trova al televoto contro Lory Del Santo, Marco Cucolo e Maria Laura De Vitis, pertanto, rischia l’eliminazione. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno delle novità a riguardo e, soprattutto, per scoprire quando Guendalina potrà tornare insieme al resto dei naufraghi dell’Isola dei Famosi.