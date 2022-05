Maurizio Costanzo lancia una stoccata contro Lulù Selassié: la reazione di Manuel Bortuzzo

Nella scorsa puntata del Maurizio Costanzo Show c’è stato un momento molto esilarante in cui il conduttore ha lanciato una frecciatina a Lulù Selassié. Come i fan della trasmissione avranno sicuramente avuto modo di vedere, tra gli ospiti della precedente messa in onda c’è stato anche Manuel Bortuzzo.

Il ragazzo è stato ospitato dal padrone di casa soprattutto per parlare del suo rapporto d’amicizia con Aldo Montano. Il conduttore, però, non ha resistito ed ha voluto fare al suo interlocutore qualche domanda e non ha risparmiato qualche interessante stoccata.

La prima stoccata di Maurizio Costanzo a Lulù Selassié

Maurizio Costanzo ha intervistato Manuel Bortuzzo nel suo Show, in onda il mercoledì in seconda serata, e gli ha fatto delle domande su Lulù Selassié. Il marito di Maria De Filippi ha esordito lanciando una piccola stoccata alla principessa, definendola come la “curiosa” ex fidanzata di Manuel. A tal proposito, il conduttore gli ha chiesto che fine avesse fatto. A quel punto, allora, il nuotatore ha sorriso ed ha detto che lui l’ha lasciata e adesso le loro strade si sono separate.

In seguito, il protagonista ha aggiunto che a 20 anni gli amori vanno e vengono, è una cosa normale. A quel punto, è intervenuto Aldo Montano, il quale ha detto che, in realtà, questo accade anche a 40, a 50, a 60 e oltre. Tutto lo studio è andato letteralmente in visibilio per la trattazione di questa tematica, sta di fatto che tutti hanno applaudito calorosamente il nuotatore.

L’altra frecciatina del conduttore e la reazione di Manuel Bortuzzo

In seguito, poi, Maurizio Costanzo ha fatto fare una sfilata in passerella a Manuel Bortuzzo e, anche in questa circostanza, ha lanciato una stoccata a Lulù Selassié. Nello specifico, ha detto che alla ragazza sarebbe certamente piaciuto fare la passerella. Di fronte questa ennesima stoccata, Bortuzzo ha sorriso e anche stavolta il pubblico si è mostrato completamente schierato dalla parte del ragazzo.

Al momento, però, Lulù non è minimamente intervenuta sulla faccenda. Considerando il suo carattere, infatti, in molti si sarebbero aspettati di vedere una sua reazione. La giovane, invece, è attualmente molto impegnata in alcuni progetti lavorativi, che la stanno portando a stare sempre lontano da casa. Per tale motivo, forse non ha abbastanza tempo a disposizione da dedicare a commentare queste dinamiche. Vedremo se lo farà nelle prossime ore.