Isola dei Famosi spoiler: tre nuovi ingressi, avranno un compito molto “speciale”

In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti che riguardano l’Isola dei Famosi e il fatto che presto ci saranno tre nuovi ingressi. Come tutti i fan avranno avuto modo di vedere, il reality show si allunga fino a fine giugno, pertanto, risulta necessario sopperire alla carenza di naufraghi.

Fino a quel momento, infatti, per tenete sempre alta l’attenzione dei telespettatori, è necessario introdurre delle nuove figure in grado di creare delle dinamiche. Ebbene, i tre nuovi protagonisti avranno un compito speciale.

Tre nuovi ingressi animeranno l’Isola dei Famosi

Tre nuovi ingressi presto ci saranno all’Isola dei Famosi. In questi giorni è trapelata la notizia secondo cui il reality show condotto da Ilary Blasi si allungherà fino a fine giugno. Inizialmente, si era deciso di andare avanti con un solo appuntamento a settimana, cancellando quello del venerdì. In questo modo, il prolungamento sarebbe stato solamente di 5 puntate. Dato i buoni ascolti che sta registrando il programma, però, Mediaset ha deciso di cambiare idea, confermando il doppio appuntamento settimanale.

Almeno per questa settimana, infatti, sono previste due puntate. Non ci resta che attendere per vedere se sarà così anche in seguito. Ad ogni modo, considerando che in ogni puntata quasi dovrebbe essere eliminato un concorrente, diventa necessario aumentare il numero di naufraghi. La scorsa volta sono sbarcate in Honduras tre donne, mentre stavolta pare si darà spazio agli uomini.

Ecco quale sarà il compito speciale dei tre nuovi protagonisti

Stando a quanto rivelato dagli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, pare proprio che presto ci saranno tre nuovi ingressi all’Isola dei Famosi. Si tratta di tre persone di sesso maschile, dall’aspetto alquanto attraente. Il loro compito, infatti, sarà proprio quello di rendere il clima un po’ più piccante, soprattutto tra le donne. A parte il flirt tra Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni, infatti, pare non ci sia nessuna attrazione tra i naufraghi,.

L’ingresso di questi tre nuovi protagonisti, dunque, dovrebbe servire proprio a movimentare un po’ di più la situazione. Al momento, però, non sono stati rivelati i nomi dei futuri naufraghi del programma di Canale 5. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire le loro identità e, soprattutto, per capire se la loro presenza riuscirà davvero a sortire l’effetto sperato sulle donne del gruppo.