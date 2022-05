Uomini e Donne spoiler 13 maggio: un annuncio, un ritorno di fiamma e una new entry

Nella puntata del 13 maggio di Uomini e Donne assisteremo all’ultimo appuntamento della settimana. Il tempo ormai stringe e il programma sta per volgere al termine, pertanto, restano da sviscerare alcune questione.

Nella messa in onda di oggi vedremo che Maria De Filippi ospiterà in studio una coppia nata proprio all’interno del talk show, ovvero, Isabella e Fabio. Tra Ida e Pinuccia, invece, ci sarà un possibile ritorno di fiamma, mentre Vincenza farà la conoscenza di un nuovo cavaliere.

Ritorno di fiamma tra Alessandro e Pinuccia a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 13 maggio di Uomini e Donne vedremo che si continuerà a parlare dei membri del trono over. Luca e Veronica, infatti, non entreranno neppure in studio, di lui si parlerà la prossima settimana. In merito ai più adulti, vedremo che la signora Vincenza tornerà a sedere al centro dello studio in quanto per lei arriverà un nuovo spasimante. L’uomo si presenterà e dirà di essere rimasto molto colpito dalla dama. Lei lo ascolterà con molto piacere e accetterà di intraprendere questa conoscenza.

Per quanto riguarda Alessandro e Pinuccia, invece, tra i due ci sarà un colpo di scena. Dopo essersi allontanati per diverse puntate, per volere di lui, di recente si sono risentiti. In studio, infatti, vedremo che siederanno nuovamente al centro per raccontare cosa sia accaduto in questi giorni. Alessandro vuole solo un’amicizia, mentre Pinuccia desidererebbe avere con lui anche uno scambio di coccole. Il cavaliere sarà riuscito a venire in contro alle esigenze della donna?

Il ritorno di Isabella e Fabio nella puntata del 13 maggio

Tra gli avvenimenti degni di nota della puntata del 13 maggio di Uomini e Donne, poi, vedremo anche che ci sarà il ritorno in studio di una coppia nata all’interno del talk show. Loro sono Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due hanno lasciato il programma diversi mesi fa e adesso torneranno in studio per fare un grande annuncio. La coppia, infatti, comunicherà a tutti i presenti che presto convoleranno a nozze.

In studio, chiaramente, ci sarà un caloroso applauso volto a congratularsi con i due piccioncini. Naturalmente, non mancheranno gli interventi di Tina Cipollari che, come sempre, si riveleranno frecciatine a Gemma Galgani. Quest’ultima, infatti, non nutre molta simpatia nei riguardi di Isabella, pertanto, potrebbe provare una certa invidia nel vedere che la donna in pochi mesi di trasmissione sia riuscita a trovare l’uomo della sua vita.