Le Selassié demoliscono Alex Belli, lui non ci sta e sbotta: ecco cosa ha detto (VIDEO)

In queste ore è in atto una querelle tra Alex Belli e le principesse Selassié. A quanto pare, le tre ragazze non hanno affatto apprezzato i commenti fatti dall’attore in merito alla fine della storia tra Lulù e Manuel.

A Pomeriggio 5, infatti, in più di un’occasione Alex ha espresso il suo punto di vista a riguardo ed ha anche svelato alcuni retroscena in merito al momento in cui la principessa ha scoperto di essere stata lasciata. Per le tre ragazze, però, il giovane avrebbe mentito, pertanto, tra loro è stata avviata una guerra social.

Clarissa Selassié smaschera Alex Belli

Da quando Lulù e Manuel si sono lasciati sono stati molti gli ex gieffini che sono intervenuti sulla faccenda. Tra di loro, anche Alex Belli ha detto la sua, ma le principesse Selassié non hanno gradito. In una recente intervista rilasciata su Casa Chi, infatti, soprattutto Clarissa ha voluto smascherare l’attore svelando come siano andate realmente le cose. Alex, infatti, nelle sue interviste rilasciate un po’ di tempo fa, aveva dichiarato che Lulù fosse con lui quando Manuel l’ha lasciata.

Questa, però, non sarebbe assolutamente la verità. La ragazza, infatti, ci ha tenuto a precisare che sua sorella non si trovata affatto con Belli e, anche se così fosse stato, lei non gli avrebbe mai mostrato i messaggi di Manuel. Pertanto, ancora una volta, Alex avrebbe marciato sulla vicenda solamente per scopi mediatici e per ottenere un suo tornaconto personale. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

L’attore replica infastidito

Inoltre, Clarissa Selassié ha smentito anche un altra cosa che riguarda Alex Belli. Quest’ultimo ha raccontato che il primo incontro tra Jessica e la sua presunta nuova fiamma sia avvenuta in ascensore e di essere stato un po’ lui il Cupido della situazione. Anche questa versione dei fatti, però, sarebbe completamente fake. Subito dopo quest’intervista, però, Belli ha deciso di replicare.

Attraverso dei commenti sui social, infatti, ci ha tenuto ad esortare le principesse a non metterlo in mezzo in questioni di cui non ha nessun interesse di far parte. Lui si è limitato semplicemente a rispondere a delle domande che gli sono state poste ed ha raccontato quello che sapeva. Per quanto riguarda tutto il resto, invece, non vuole entrare assolutamente in questa polemica. Forse, però, è un po’ troppo tardi.