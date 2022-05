Jessica Selassié affonda Maurizio Costanzo per le battute su Lulù: cosa è successo (FOTO)

Nel corso di una precedente puntata del Maurizio Costanzo Show, il conduttore ha fatto delle battute su Lulù Selassié che hanno infastidito parecchio Jessica. Quest’ultima, infatti, ha deciso di intervenire sulla faccenda lanciando una velenosa stoccata al presentatore.

Lulù, infatti, è stata un po’ presa in giro in occasione dell’ospitata di Manuel nel programma in seconda serata di Canale 5 e la cosa sta generando molto sgomento sul web. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

La replica di Jessica Selassié alle stoccate di Maurizio Costanzo

Quando Manuel è stato ospite al Maurizio Costanzo Show, il conduttore ha ironizzato su Lulù Selassié, generando le ire delle sorelle, soprattutto di Jessica. Il presentatore ha alluso al fatto che all’ex del nuotatore avrebbe fatto piacere fare la passerella in cui si è cimentato Manuel in studio, ma non solo. Il protagonista ha anche definito la ragazza una persona alquanto “curiosa”. I toni adoperati da Maurizio, però, hanno infastidito di parecchio sia i fan di Lulù sia le sue sorelle.

Quella che ha deciso di sbilanciarsi sui social, però, è stata Jessica. La ragazza, infatti, ha pubblicato tra le sue Instagram Stories lo stralcio della puntata in cui Costanzo fa delle battute su sua sorella. Al di sotto di tali clip, poi, la ragazza ha aggiunto una breve e concisa didascalia in cui ha scritto: “No comment”. In questo modo, dunque, la principessa ha voluto mostrare tutto il suoi sdegno per quanto accaduto.

Lulù trincerata dietro un rigido silenzio, perché?

Se Jessica Selassié ha deciso di sbilanciarsi contro Maurizio Costanzo, però, lo stesso non può dirsi per Clarissa e per la diretta interessata Lulù. In molti credevano che soprattutto quest’ultima avrebbe speso qualche parola per commentare l’accaduto, ma questo non è successo. La giovane, contrariamente a quanto era solita fare quando era al GF Vip, sta preferendo lasciarsi scivolare le cose addosso, almeno pubblicamente.

Sul suo account Instagram, infatti, non ci sono affatto riferimenti alla fine della storia con Manuel, alle recenti dichiarazioni di lui e, neppure, alle parole adoperate da Costanzo per descriverla. Questa potrebbe essere una precisa scelta della ragazza che, dopo la cocente delusione ricevuta da Bortuzzo, ha deciso di dedicarsi solamente alla sua vita professionale. Sulle faccende private, invece, si stanno sbilanciando molto di più Jessica e Clarissa, che di recente ha rilasciato una pungente intervista a Casa Chi.