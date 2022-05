Oroscopo 14 maggio 2022:Toro in salita, Scorpione un po’ affaticati

Secondo l’oroscopo del 14 maggio, i nati sotto il segno del Capricorno devono essere più responsabili delle proprie azioni. Gli Ariete sono più consapevoli e i Toro sono in ascesa

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo state gradualmente riconquistando la fiducia in voi stessi. Cercate di non prendere decisioni troppo affrettate e, soprattutto, non sbilanciatevi troppo con persone che non conoscete bene.

Toro. I nati sotto questo segno stanno vivendo una fase in salita. Sia dal punto di vista dell’umore, sia dell’amore ci sono dei miglioramenti. In ambito professionale, invece, è meglio mantenere un profilo basso.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 14 maggio vi invita ad essere un po’ più estroversi. In questo periodo state alternando momenti in cui siete logorroici ad altri nei quali vi chiudete in voi stessi, rendendo chi vi circonda piuttosto confuso.

Cancro. Allargate un po’ di più i vostri orizzonti. Se non sapete bene in che direzione andare, cercate di mostrarvi cauti e risoluti. In amore vedrete che la presenza di una persona cara vi rassicurerà.

Leone. Circondatevi solamente di persone positive e che sono in grado di strapparvi un sorriso. Le persone negative, invece, vanno allontanate il più possibile perché potrebbero influenzare negativamente le vostre scelte.

Vergine. Buon momento per mettersi in gioco e per avanzare delle proposte in ambito professionale. Ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo, quindi, cercate di essere pronti a tutto.

Previsioni 14 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Perdere la pazienza è un po’ una prerogativa del vostro carattere. Cercate di essere un po’ più cauti e di evitare di esplodere anche per le cose più futili. In amore ci vuole pazienza.

Scorpione. Ci vuole una pausa. I nati sotto questo segno sono un po’ affaticati, pertanto, potrebbero mostrare qualche segno di cedimento. Dal punto di vista sentimentale, invece, siate più comprensivi.

Sagittario. Interessanti risvolti dal punto di vista sentimentale. I single potrebbero restare sorpresi, mentre le coppie che stanno insieme da un po’ di tempo, potrebbero arrivare a compiere dei passi importanti.

Capricorno. Secondo l’oroscopo del 14 maggio, i nati sotto questo segno devono prendersi un po’ di più le proprie responsabilità. Se avete compiuto delle scelte, forse è il caso di non rimuginarci più sopra.

Acquario. La mente e il cuore spesso viaggiano su due binari paralleli. In certi casi, però, è necessario trovare un punto di convergenza se non si vuole rischiare di prendere decisioni sbagliate.

Pesci. Siate audaci e non abbiate paura di sbagliare. Ricordate che tutti possono commettere degli errori. Per quanto siate perfezionisti in questo periodo, cercate di non farvi troppe congetture mentali.