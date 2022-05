Elena Morali sul matrimonio con Luigi Favoloso: dove sarà, data e retroscena inediti

Nel corso di una recente intervista rilasciata a MondoTv24, Elena Morali ha parlato del matrimonio con Luigi Favoloso. Quest’ultimo le ha fatto la proposta di nozze a La Pupa e il Secchione Show, lasciando di stucco la giovane. Ma la ragazza davvero non se l’aspettava o ci ha un po’ marciato su?

Inoltre, nel corso dell’intervista la showgirl ha svelato anche dei retroscena inediti sulle nozze, specie in merito alla location, al viaggio di nozze e molto altro. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Quando sarà il matrimonio tra Elena e Luigi?

Elena Morali e Luigi Favoloso presto si sposeranno e a dare qualche informazione in più sul matrimonio è stata la donna. In un’intervista, infatti, ha spiegato di essere rimasta felicissima di questo gesto del suo compagno. Lei non si aspettava minimamente che Luigi potesse organizzarle una sorpresa così bella in tv. I due non si sentivano da diverso tempo, pertanto, la ragazza stava anche cominciando a preoccuparsi che fosse accaduto qualcosa a sua insaputa.

La sorpresa, dunque, è stata immensa, così come enorme è stata anche la gioia provata. La protagonista, poi, ha svelato che i due sono già in opera per decidere una data, la location molto altro. A tal proposito, Elena ha svelato che Luigi desidererebbe tanto sposarsi entro l’anno. Molto probabilmente, infatti, la data delle nozze sarà subito dopo l’estate, tra settembre e ottobre.

Location, viaggio e progetti della Morali e Favoloso

Successivamente, poi, Elena Morali ha svelato anche quella che potrebbe essere la location del matrimonio con Luigi Favoloso. A tal proposito, ha detto che i due stanno già visitando diverse strutture in modo da capire quale sia il loro genere preferito. Sia lui sia lei sono innamorati della Toscana, pertanto, è altamente probabile che le nozze si celebreranno in tale regione dell’Italia. Sul viaggio di nozze, invece, i due sono molto indecisi.

Entrambi amano viaggiare, pertanto, si sono già cimentati in viaggi molto lunghi, lontani e impegnativi. Ne è un esempio la vacanza a Zanzibar in cui i due diedero luogo ad un matrimonio simbolico. Ad ogni modo, tra le mete che non hanno ancora visto e che desidererebbero tanto visitare al momento c’è il Giappone. Per quanto riguarda gli impegni futuri oltre al matrimonio, invece, Elena ha rivelato che sta lavorando ad alcune cose che per scaramanzia non vuole rivelare. Inoltre, forse aprirà un canale Youtybe.