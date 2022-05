Luca Salatino asfaltato da un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: inaspettata stoccata a un passo dalla scelta

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista in cui ha asfaltato Luca Salatino. Il tronista sta per portare a compimento il suo percorso in quanto la prossima settimana farà la sua scelta.

Una dama che faceva parte del parterre del trono classico, però, ha deciso di svelare cosa pensa del tronista e le sue parole non sono state affatto positive. L’autrice di tali dichiarazioni è Federica Aversano.

Le dure parole dell’ex corteggiatrice Federica contro Luca Salatino

L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha preso di mira il tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino. La ragazza ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ci ha tenuto a fare alcune considerazioni sul ragazzo. A tal proposito, ha detto di non nutrire affatto simpatia e stima nei suoi confronti. Caratterialmente lo reputa un ragazzo davvero troppo rigido, con cui diventa estremamente difficile riuscire ad avere uno scambio di opinioni.

Secondo Federica, Luca è molto chiuso nei ragionamenti, per cui spesso si trova a scontrarsi con le sue corteggiatrici. L’Aversano, poi, ha svelato anche un retroscena in merito ad alcune reazioni spropositate che spesso ha Salatino. A tal proposito, la protagonista ha detto che, di solito, quando le ragazze si confrontano con lui, il tronista finisce sempre per perdere la brocca e per arrabbiarsi in maniera piuttosto aggressiva.

Aversano ha mai sentito Matteo dopo Uomini e Donne? La confessione

Secondo il punto di vista di Federica, il ragazzo assumerebbe questo atteggiamento in quanto è incapace di difendersi e di argomentare in maniera tranquilla e corretta i suoi pensieri. Insomma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata davvero pungente nei confronti di Luca Salatino. Probabilmente la sua ostilità affonda le sue radici nel fatto che il giovane è molto amico di Matteo Ranieri, il tronista che lei corteggiava e che non l’ha scelta.

A proposito di Matteo, Federica ha ammesso che spesso le è capitato di pensare al percorso fatto all’interno del talk show pomeridiano. Per tale ragione, in diverse occasioni ha avuto il desiderio di scrivergli. Anche se le cose non sono andate esattamente nel modo in cui si augurava, infatti, lei porta dentro di sé sempre uno splendido ricordo di quello che c’è stato tra di loro. Malgrado il desiderio sia stato forte di scrivergli, però, Federica ha ammesso di non averlo mai fatto.