Spoiler Uomini e Donne lunedì 16 maggio: batosta per Gemma, tronisti assenti

Lunedì 16 maggio ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne. Ormai siamo quasi in dirittura d’arrivo. Il talk show pomeridiano sta per chiudere i battenti di questa edizione, la quale è stata caratterizzata da tanti momenti interessanti.

Proprio per suggellare la fine di questa stagione, Maria De Filippi darà il via ad una serie di ospitate di ex partecipanti del programma che, finalmente, sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore. Si partirà proprio da Isabella e Fabio.

Isabella e Fabio ospiti a Uomini e Donne

Nella puntata del 16 maggio di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di Isabella e Fabio. I due protagonisti torneranno nel programma che gli ha permesso di conoscersi e saranno accolti da un caloroso applauso. I due spiegheranno che la loro relazione sta procedendo a gonfie vele. In seguito, poi, si troveranno anche a fare un annuncio spiazzante. Molti fan, in realtà, già lo sanno in quanto seguono i due sui social. Ad ogni modo, chi non lo fa, apprenderà nella puntata di lunedì che i due hanno intenzione di convolare a nozze.

Isabella e Fabio sveleranno che presto si sposeranno in quanto il loro amore procede a gonfie vele. Al momento non sappiamo se sveleranno anche la data dell’evento o se daranno qualche informazioni in più a riguardo. Ad ogni modo, ciò che più interessa è come reagiranno i presenti in studio. Tina Cipollari sicuramente sarà lieta della notizia, ma si dirà lo stesso anche per gli altri.

Gemma invidiosa? Tronisti assenti nella puntata del 16 maggio

Ricordiamo che soprattutto Gianni Sperti ha spesso preso di mira Isabella per i suoi modi di fare, che spesso ha reputato da finta perbenista. Nel vedere che la dama convolerà a nozze con Fabio, però, l’opinionista si ricrederà o resterà fermo della sua idea? Lo scopriremo nella puntata del 16 maggio di Uomini e Donne. Altrettanto degna di nota sarà la reazione di Gemma Galgani. Quest’ultima non ha mai tollerato Isabella, pertanto, sarà un po’ invidiosa del fatto che la sua “nemica” si sposi mentre lei non riesce a trovare un cavaliere?

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Maria De Filippi non parlerà affatto di Luca e Veronica. I due protagonisti, infatti, non entreranno in studio, ma saranno protagonisti nel corso delle prossime puntate. Ricordiamo che il talk show sta per volgere al capolinea, pertanto, presto saranno registrate le loro scelte.