Oroscopo 15 maggio 2022, classifica: Gemelli timorosi, Sagittario pensierosi

Secondo l’oroscopo del 15 maggio, i nati sotto il segno dello Scorpione sono favoriti. I Toro si sentono in grande forma, mentre i Pesci devono essere più cauti e riflessivi

Oroscopo primi sei segni

1 Toro. Siete in forma smagliante, sia dal punto di vista fisico sia psicologico. In amore tutto procede bene e non avete di che lamentarvi. In ambito professionale, invece, state facendo dei progressi ma dovete agire con cautela.

2 Vergine. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Dal punto di vista dell’amore ci sono delle belle novità in arrivo. Giovatevi al meglio le vostre carte, anche in ambito professionale e vedrete che ne trarrete dei vantaggi.

3 Scorpione. Ottimo momento per quanto riguarda le nuove opportunità. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 15 maggio vi invitano a rilassarvi e a cominciare la prossima settimana con lo spirito giusto. Siete favoriti.

4 Acquario. Interessanti risvolti dal punto di vista delle relazioni. Chi ha il piede in due scarpe farebbe bene ad osare e a non perdersi troppo in chiacchiere. Nel lavoro è importante essere risoluti e al contempo lungimiranti.

5 Ariete. In amore siete favoriti. I single hanno ottime chance per trovare l’anima gemella. Dal punto di vista dei rapporti di coppia che vanno avanti da un bel po’ di tempo, invece, è bene trovare il modo di rendere il tutto più energico e brioso.

6 Bilancia. Siete indecisi. La vostra mente vi spinge verso una direzione, mentre il vostro cuore va altrove. Cercate di trovare un punto d’incontro. Solo con l’equilibrio riuscirete a ritrovare la vostra serenità che sembra essere perduta.

Previsioni astrali 15 maggio ultimi sei segni

7 Gemelli. Oggi non siete molto decisi, ci sono delle cose che vi turbano e che potrebbero compromettere il vostro umore. In ambito sentimentale, invece, dovete imparare ad essere un po’ più risoluti e a imparare a dire di no qualche volta.

8 Cancro. Siete un po’ distratti e questo potrebbe portare a delle complicazioni per quanto riguarda la vostra sfera professionale. In amore è importante ascoltare il partner e non provare ad avere sempre ragione a tutti i costi.

9 Leone. Buon momento nel lavoro, ma il vostro umore è ballerino. Cercate di tenere separati i due ambienti, altrimenti c’è il rischio di commettere qualche errore grossolano. Le vostre intenzioni sono buone, ma talvolta le circostanze potrebbero rendere l’uomo ladro.

10 Sagittario. L’oroscopo del giorno 15 maggio vi vede piuttosto pensierosi. Se siete indecisi su una decisione da prendere, bisogna fermarsi. Brancolare nel buio non vi servirà assolutamente a nulla, quindi, siate cauti.

11 Capricorno. Non siete stati molto sinceri con le persone care in questo periodo e oggi potreste pagarne le conseguenze. Nel lavoro ci sono delle cose da mettere a posto, soprattutto per quanto riguarda i liberi professionisti.

12 Pesci. I nati sotto questo segno devono essere cauti nel lavoro. Non tutti si stanno comportando bene nei vostri confronti, pertanto, tenete gli occhi ben aperti. Le relazioni sentimentali, invece, potrebbero vivere un momento di tensione molto profondo.