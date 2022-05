Patrizia Bonetti mostra l’ustione riportata all’Isola dei Famosi: Fan senza parole (FOTO)

Patrizia Bonetti è stata costretta ad interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi a causa di un’ustione riportata durante la prova del fuoco. Tale sfida è stata sospesa proprio a causa della sua estrema pericolosità.

Ad ogni modo, a distanza di un po’ di settimane dall’accaduto, Patrizia Bonetti ha deciso di mostrare a tutti i fan le immagini dei danni fisici riportati. Gli utenti di Instagram sono rimasti alquanto basiti da quanto visto.

L’ustione riportata da Patrizia all’Isola dei Famosi

L’ustione di Patrizia Bonetti ha generato molto scalpore all’Isola dei Famosi. La donna, infatti, è rimasta solo qualche ora nel reality show, poiché il primo giorno che arrivò, fu portata via in infermeria dopo aver fatto la prova del fuoco. Da quel momento in poi, della showgirl non si è sentito più parlare. Ilary Blasi ha informato i telespettatori del fatto che la giovane non sarebbe più rientrata in gioco e poi non se n’è più parlato.

In questi giorni, poi, sono trapelate anche delle voci secondo cui pare che la Bonetti stia prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di denunciare lo staff del reality show a causa dei danni riportati. In molti, però, si sono sempre domandati quale fosse l’entità e la gravità di questi danni. Ebbene, in queste ore, pare sia giunta la verità. Patrizia, infatti, ha deciso di mostrare a tutti quello che le è accaduto.

La Bonetti mostra a tutti le condizioni attuali del suo corpo

Attraverso dei video su Instagram, infatti, Patrizia Bonetti ha mostrato la sua ustione. Essa si concentra soprattutto sulla parte dell’addome e sembra essere piuttosto importante ed evidente. Quella parte del corpo della showgirl, infatti, è di un colore differente rispetto al resto della carnagione. La macchia è rosacea e le sue dimensioni sono piuttosto importanti. Molto probabilmente, questo segno le rimarrà per sempre, pertanto, la gravità del danno è davvero sostanziosa.

Non solo dal punto di vista di salute, ma anche da quello puramente estetico, Patrizia ha riportato dei danni gravi. Al momento, però, non si hanno altri aggiornamenti in merito alla direzione che sta prendendo la faccenda. Non si sa se la Bonetti denuncerà davvero lo staff del reality show chiedendo un lauto risarcimento, oppure se lascerà correre. Non ci resta che attendere per vedere che cosa accadrà.