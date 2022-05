Mercedesz Henger e il presunto fidanzato Fulvio: finalmente la verità, parla Eva Henger (VIDEO)

Da un po’ di giorni non si sta facendo altro che parlare di Mercedesz Henger e del suo presunto fidanzato Fulvio. La faccenda è stata trattata sia a Mattino 5, sia a Pomeriggio 5 e nei due programmi sono state fornire delle versioni dei fatti piuttosto contrastanti.

Nella speranza di fare chiarezza sulla faccenda, mettendo un punto definitivo sulla questione, dunque, Federica Panicucci ha chiesto ad Andrea Franco Alajmo, paparazzo che ha sganciato per primo questa bomba, di spiegare quali siano gli ultimi aggiornamenti. Ebbene, a quanto pare, a fare chiarezza ci ha pensato mamma Eva Henger.

Eva Henger conferma che Fulvio è stato il fidanzato di Mercedesz

Nel corso della puntata del 16 maggio di Mattino 5, la Panicucci ha affrontato la faccenda inerente Mercedesz Henger e il suo presunto fidanzato Fulvio. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo aveva diffuso lo scoop secondo cui la concorrente dell’Isola dei Famosi avesse, in realtà, un fidanzato al di fuori. A corredo di tali dichiarazioni furono pubblicate anche delle foto. Successivamente, però la faccenda è stata smentita a Pomeriggio 5 da alcuni ospiti di Barbara D’Urso.

Per diversi giorni, dunque, sulla questione ha aleggiato il mistero. In molti si domandavano quale versione fosse quella corretta. Quest’oggi, però, a Mattino 5 pare sia emersa finalmente la verità. Alajmo, infatti, ha detto di essersi messo in contatto con Eva Henger, la quale ha fatto luce sulla faccenda. La donna ha confermato che sua figlia fosse fidanzata con un ragazzo, tuttavia, ha fatto delle specifiche.

La Henger fa una confessione su sua figlia e mette un punto

In particolar modo, infatti, Eva ha detto che Fulvio è stato il fidanzato di Mercedesz Henger per alcuni mesi. La loro storia era alquanto consolidata, al punto che i due decisero anche di andare in Ungheria per trovare la nonna di lei. Proprio in occasione di tale viaggio, però, la giovane fece una confessione a sua madre. Nello specifico, le disse di aver capito di non essere mai stata innamorata di Fulvio.

Malgrado questo, però, i due hanno continuato a vedersi anche fino a qualche giorno prima che Mercedesz partisse per l’Honduras. Questo è, di fatti, il motivo per il quale i due sono stati immortalati in alcune foto mentre erano in atteggiamenti romantici. Poco prima della partenza, però, la loro storia sembrerebbe essersi conclusa in quanto la naufraga ha confessato a Fulvio la verità sui suoi sentimenti.