Valeria e Matteo di Uomini e Donne coppia fantasma? Spuntano segnalazioni: parla lei (FOTO)

In questi giorni, molti fan di Uomini e Donne non stanno facendo altro che domandarsi se tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone proceda bene. I due, infatti, non appaiono quasi mai insieme sui social e la cosa sta cominciando a generare grossi sospetti.

Molte persone, infatti, ritengono che i due siano, in realtà, una coppia finta, creata solamente per scopi mediatici. Ma sarà davvero questa la verità? Valeria ha deciso di fare delle confessioni a riguardo.

Le segnalazioni su Veronica e Matteo

Valeria e Matteo sono un po’ spariti dopo la scelta a Uomini e Donne. I due ragazzi, infatti, si mostrano difficilmente in reciproca compagnia e questo sta facendo sorgere molti sospetti nei telespettatori. In molti, infatti, hanno cominciato a dubitare della veridicità della loro relazione. L’influencer Deianira Marzano ha affrontato la faccenda ed ha riportato la segnalazione di una sua fan.

La persona in questione ha insinuato che la coppia nata a Uomini e Donne, in realtà, non sia affatto vera. I due, infatti, sembrano non avere mai tempo per stare insieme. I due, però, hanno difficoltà solamente quando devono vedersi. Per tutte le altre cose, invece, sembrano riuscire a trovare il modo di farle. Dopo la diffusione di queste segnalazioni, però, Valeria ha pubblicato un contenuto insieme a Matteo, ma molti hanno capito che si trattasse di una foto vecchia. (Continua dopo la foto)

i fan di Uomini e Donne mettono la Cardone spalle al muro

Questo gesto, dunque, sta incrementando ancora di più i sospetti dei telespettatori. I fan di Uomini e Donne, così, hanno esortato Valeria a rompere il silenzio sulla faccenda ed a spiegare come stiano davvero le cose tra lei e Matteo. La giovane, allora, ha spiegato di non sentire il bisogno di dare alcuna spiegazione a nessuno. Lei e il suo fidanzato sanno perfettamente cosa provano e come vogliono improntare la loro relazione.

Pertanto, tutti i pettegolezzi e i rumor che sono circolati in questi giorni restano tali. Con queste parole, dunque, Valeria ha poi smentito il fatto che i due non si vedano mai. La giovane, infatti, ci ha tenuto a precisare che entrambi si vedano tutti i fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina, pertanto, tutti questi pettegolezzi non hanno motivo di esistere. Molti fan, però, continuano ad avere dei dubbi.