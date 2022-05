Oroscopo 17 maggio 2022: Leone e Acquario in sintonia, Ariete tesi

Secondo l’oroscopo del 17 maggio, i nati sotto il segno del Toro devono osare. Per gli Acquario sta per iniziare un periodo molto gratificante, sia in amore sia nel lavoro

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno sono un po’ tesi. Ci sono delle faccende in sospeso da rivedere, pertanto, è il caso di essere attenti. In ambito professionale, invece, mettetevi in gioco e accettate le sfide.

Toro. Non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco. Dal punto di vista lavorativo è importante tenere sempre la guardia alta. Dal punto di vista sentimentale, invece, avete bisogno di una novità.

Gemelli. Interessanti risvolti per quanto riguarda l’amore. L’Oroscopo del giorno 17 maggio vi invita ad essere audaci e attenti. In ambito professionale dovete imparare a non lasciarvi condizionare dalle critiche.

Cancro. Pensate di più a voi stessi e ai vostri bisogni. Di solito tendete a mettere al secondo posto la vostra persona, ma questo potrebbe portare alla nascita di problemi di stress e di ansia.

Leone. Siete particolarmente in sintonia con i nati sotto il segno dell’Acquario. Allo stesso tempo, però, cercate di non darvi per vinti e di andare avanti per la vostra strada, costi quel che costi.

Vergine. Nella vita è sempre importante avere un equilibrio e puntare sempre sulle vie di mezzo. Non siate troppo frettolosi e cercate di non essere troppo puntigliosi, soprattutto in amore.

Previsioni 17 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo severi con voi stessi e imparate ad apprezzare un po’ di più che che avete, senza essere necessariamente alla ricerca spasmodica di quello che non potete ottenere.

Scorpione. L’Oroscopo del 17 maggio esorta i nati sotto questo segno a non lasciarsi ingannare dalle apparenze. In amore dovete essere più risoluti, ma forse vi conviene esserlo in generale nella vita.

Sagittario. La vostra pazienza ha un limite. Se fino a questo momento avete mandato giù bocconi molto amari, a partire da domani potreste essere stufi e dare luogo a qualche sfogo spropositato.

Capricorno. Le stelle sono abbastanza inquiete, tra oggi e domani potreste trovarvi a dover prendere delle decisioni piuttosto importanti. Cercate di mantenere la calma e di non essere frettolosi.

Acquario. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. Se non sapete bene in che direzione andare, forse è il caso di non farsi troppe domande e di seguire l’istinto. In questo momento siete particolarmente sensibili.

Pesci. Prendetevi un po’ di tempo per voi. Spesso nella vita è necessario stare anche un po’ con se stessi, senza lasciarsi condizionare da quello che dicono o pensano gli altri. Allargate la vostra mente e rendetela più elastica.