Uomini e Donne prolungato? Potrebbe non finire il 27 maggio: cosa è emerso

Un po’ di tempo fa era trapelata la data dell’ultima puntata di Uomini e Donne ma, a quanto pare, il programma potrebbe essere stato prolungato. A dare questa anticipazione bomba è la pagina Instagram Uomini e Donne classico e over, da cui di solito emergono sempre gli spoiler di quanto accade nel corso delle registrazioni.

Al momento, però, non si ha una conferma ufficiale di quanto detto. Tuttavia, c’è un elemento che sta facendo ben sperare i fan del talk show pomeridiano. Vediamo di cosa si tratta.

Slittano le registrazioni, Uomini e Donne prolungato?

Uomini e Donne verrà prolungato? Questo è ciò che è emerso tra le IG Stories di Lorenzo Pugnaloni. Il ragazzo è sempre molto informato in merito a quello che accade dietro del talk show pomeridiano, sta di fatto che pubblica sempre le anticipazioni di quanto succede nelle registrazioni. Ebbene, come di consueto, il protagonista ha informato i suoi fan di quando saranno previste le prossime due riprese del talk show pomeridiano, che sarebbero dovute essere le ultime.

I giorni in cui si effettueranno le registrazioni sono mercoledì 18 e giovedì 19 maggio. Lorenzo, però, ci ha tenuto a precisare che queste potrebbero non essere le ultime due, come inizialmente preannunciato. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che Maria De Filippi starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di andare avanti con il programma per un altro po’ di tempo.

I motivi e cosa pensa Maria De Filippi?

Di solito, infatti, Uomini e Donne termina tra fine maggio e i primi di giugno, ma per quest’anno potrebbe essere prolungato. Dopo queste due registrazioni, infatti, potrebbero essercene altre, in modo da consentire alla trasmissione di andare avanti per più tempo rispetto al solito. Al momento non vi è nessuna certezza a riguardo, sta di fatto che bisogna attendere un altro po’ di tempo per capire quanto ci sia di vero in questa indiscrezione.

Ad ogni modo, una cosa è certa, Uomini e Donne riesce sempre a tenere alta l’affluenza di telespettatori, garantendo ascolti preziosi alla rete. Proprio in virtù di questo, infatti, è probabile che si stia pensando di continuare ancora per un altro po’ di tempo. Anche le scelte dei tronisti, dunque, potrebbero slittare? In effetti sia Luca sia Veronica sembrano essere ancora piuttosto confusi. Pertanto, non ci resta che attendere un altro po’ di tempo per vedere come andrà a finire.