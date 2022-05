Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi, ma non come concorrenti: cosa è emerso

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha sganciato una vera e propria bomba sull’Isola dei famosi, che riguarda lo sbarco di Soleil Sorge e Vera Gemma. L’ex gieffina e l’ex naufraga, infatti, pare che molto presto andranno in Honduras.

La notizia è freschissima, pertanto, sono trapelate ancora poche informazioni a riguardo. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio tutto quello che è merso e quale ruolo potrebbero avere le due protagoniste.

Vera e Soleil sbarcano all’Isola dei Famosi?

Come tutti i telespettatori avranno, ormai, avuto modo di vedere, l’Isola dei Famosi è stato prolungato, pertanto, diventa necessario creare delle dinamiche per scuotere un po’ la situazione. Ebbene, proprio allo scopo di generare un po’ di sgomento e di portare una ventata di novità, pare che la produzione abbia deciso di mandare in Honduras due personaggi molto dinamici e particolari. Secondo fonti vicine all’influencer Deianira Marzano, infatti, pare che preso all’Isola dei Famosi sbarcheranno Vera Gemma e Soleil Sorge.

La prima ha già partecipato al reality show incentrato sulla sopravvivenza proprio lo scorso anno. Durante la sua permanenza, la donna fu in grado di generare molte dinamiche e di inimicarsi molti compagni d’avventura. Sorte analoga quella di Soleil, che ha partecipato alla scorsa edizione del GF Vip ed è stata al centro di numerose puntate per le situazioni create all’interno della casa.

Ecco che ruolo potrebbero avere Gemma e Sorge

Le due donne, dunque, dovrebbero presto sbarcare in Honduras per creare un po’ di scompiglio. Stando a quanto emerso, però, pare che Soleil Sorge e Vera Gemma non saranno delle concorrenti dell’Isola dei Famosi. La loro presenza tra gli altri naufraghi, infatti, dovrebbe avere uno scopo differente. Al momento, però, non è trapelato l’esatto ruolo che avranno.

Molto probabilmente, però, considerando il trascorso del reality show, è probabile che le due saranno ospiti per un po’ di giorni e avranno l’obiettivo di scuotere un po’ gli animi. Molti concorrenti, infatti, continuano a navigare nell’ombra, non portando alla luce la loro vera natura. Lo scopo di Vera e Soleil, dunque, potrebbe essere proprio quello di tirare fuori i caratteri di alcuni naufraghi. Per avere ulteriori informazioni, però, non ci resta che attendere ancora un po’ e aspettare che siano fonti ufficiali a raccontare come stiano realmente le cose.