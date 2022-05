Uomini e Donne spoiler 17 maggio: Marco assente, Luca confuso

Martedì 17 maggio ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne in cui assisteremo a nuove ed esilaranti dinamiche. Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Gemma Galgani. Dopo la fine della frequentazione con Giacomo, la dama riceverà la visita di un nuovo spasimante.

Al trono classico, invece, ci sarà finalmente il ritorno di Luca e Veronica. Dei due non si parla da diverse puntate, ma oggi arriveranno in studio e racconteranno come siano andate le loro recenti esterne.

Nuovo spasimante per Gemma a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 17 maggio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi comincerà la puntata parlando di Gemma Galgani. A tal proposito, le dirà di accomodarsi al centro dello studio e lei rimarrà piuttosto sorpresa, non capendone il motivo. La conduttrice, allora, l’informerà del fatto che ha chiamato per lei un nuovo corteggiatore. Questo non capitava da diverso tempo, pertanto, la donna sarà estremamente felice della lieta novella.

La dama, infatti, ascolterà con entusiasmo le parole del nuovo arrivato e alla fine deciderà di tenerlo. Questo blocco, chiaramente, sarà continuamente interrotto dagli interventi di Tina Cipollari, che non perderà occasione per prendere di mira la torinese. Successivamente, poi, si parlerà anche di trono classico. La padrona di casa, infatti, farà scendere i due tronisti.

Luca ancora confuso nella puntata del 17 maggio

Luca e Veronica sono in procinto di fare le loro scelte, tuttavia, entrambi sembreranno ancora piuttosto confusi. Nella puntata del 17 maggio di Uomini e Donne, infatti, vedremo che i due hanno fatto delle esterne. Soprattutto per quanto riguarda Luca, il ragazzo ha portato fuori Lilly e Soraya. Soprattutto con la prima c’è stato un bell’avvicinamento, sta di fatto che i due si sono scambiati anche un bacio.

La cosa, chiaramente, farà rimanere molto male Soraya. Per quanto riguarda Veronica, invece, la ragazza è uscita sia con Matteo sia con Andrea. Federico, invece, è rimasto a casa questa settimana. Nel corso della puntata di Uomini e Donne, però, vedremo che il ragazzo non si troverà al centro di nessun dibattito. La sua presenza, infatti, sarà del tutto marginale. Ida, invece, sarà messa in secondo paino. Il suo corteggiatore Marco, infatti, non sarà presente in studio. Per tale motivo, di loro non si parlerà affatto.