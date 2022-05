Ilary Blasi caduta all’Isola dei Famosi: ecco come sta adesso (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 18 maggio, dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è caduta in diretta. Si stava avviando la fase conclusiva della puntata, pertanto, era giunto il momento delle nomination. La padrona di casa, allora, si è fatta dare il suo solito sgabello, per riposare un po’ le gambe i piedi.

Ad un certo punto, però, è accaduto l’impensabile. La donna, infatti, è finita sul pavimento necessitando dell’intervento dei due opinionisti per soccorrerla. Ecco l’esatta dinamica e come sta adesso la conduttrice.

Il video della caduta di Ilary Blasi

Ilary Blasi è sicuramente una conduttrice ironica e anticonvenzionale, ma nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi ha fatto parlare di sé a causa di una caduta piuttosto goffa. La presentatrice aveva avviato le nomination. Era giunto il turno di Estefania Bernal, la quale si stava accingendo a fare il nome della persona da nominare. Ad un certo punto, però, la padrona di casa è finita sul pavimento da sola.

Dalla clip in questione pare che la protagonista non abbia fatto nessun movimento brusco. Ad un certo punto è letteralmente finita a terra facendo un tonfo che ha generato l’ilarità dello studio. Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono subito accorsi da lei per soccorrerla e il primo, chiaramente, non ha potuto fare a meno di fare delle battute ironiche per tenere alto l’umore. (Continua dopo il video)

Come sta la conduttrice dopo la puntata dell’Isola dei Famosi

Ad un certo punto, però, è arrivato anche un tecnico di studio che si è voluto sincerare delle condizioni di salute di Ilary Blasi dopo la caduta all’Isola dei Famosi. La conduttrice, però, ha voluto rassicurare tutti dicendo di stare bene. La donna, infatti, è andata avanti con le nomination come se nulla fosse accaduto. Nel momento in cui la puntata si è conclusa, poi, la conduttrice ha, come sempre, salutato tutti i naufraghi, i presenti in studio, gli opinionisti e il pubblico.

In seguito, ha lanciato la cartellina sul pavimento ed è uscita dallo studio. Attualmente, le condizioni di salute di Ilary sembrano essere ottime. La caduta, infatti, pare non le abbia procurato nessun danno significativo, se non forse qualche livido alle ginocchia, che erano scoperte a causa degli spacchi presenti sul pantalone che indossava. La gaffe, però, ha generato molta ilarità, sia in studio sia da casa. Moltissimi, infatti, sono stati i telespettatori che hanno commentato l’episodio sui social.