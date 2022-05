Guendalina rientra all’Isola dei Famosi, ma qualcosa non torna: “Tinta fatta e troppe info” dov’era?

Guendalina Tavassi è rientrata ufficialmente all’Isola dei Famosi dopo il malore che ha avuto in questi giorni. Molti telespettatori, però, hanno notato dei dettagli alquanto interessanti che stanno facendo sorgere dei dubbi sul luogo in cui ha trascorso questi giorni.

Nello specifico, la donna è rientrata in gioco con la tintura ai capelli fatta e con troppe informazioni in suo possesso. La cosa, dunque, ha fatto storcere il naso a molti spettatori. Vediamo cosa è successo.

Dov’era Guendalina in questi giorni di assenza dall’Isola dei Famosi?

Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi è potuta tornare tra gli altri naufraghi in quanto guarita dai problemi di salute che aveva avuto in questi giorni. Ricordiamo che la concorrente aveva abbandonato Playa Palapa per stare in infermeria a sottoporsi ad alcune cure. Mentre sugli altri si è sempre detto quale fosse la natura degli infortuni, come nel caso di Nick, Blind e Roger, su di lei continua ad aleggiare il mistero.

Nessuno sa, in effetti, quale sia il motivo esatto della sua assenza. A fomentare ulteriormente i dubbi, poi, ci sono stati alcuni elementi. Una volta rientrata tra gli altri concorrenti, infatti, è apparso palese a tutti che Guendalina avesse fatto la tintura ai capelli. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha commentato la cosa portando alla luce questo retroscena. I naufraghi, anche se portati in infermeria per un periodo di tempo, sono comunque tenuti a rispettare il regolamento. Esso prevede l’impossibilità di avere alcuni e di mettersi in contatto con l’esterno.

Spuntano dettagli inediti sulla Tavassi: i dubbi degli spettatori

Ebbene, proprio questi due elementi, però, sembrerebbero essere venuti a mancare a Guendalina durante il suo periodo di assenza dall’Isola die Famosi. L’influencer, infatti, una volta rientrata in gioco, si è mostrata anche piuttosto informata su alcune faccende legate alla vita sentimentale di Mercedesz Henger, tutte cose di cui si è parlato molto in questi giorni.

Come faceva Guendalina a sapere tutte queste cose se, in teoria, non poteva avere contatti con l’esterno. Molti, dunque, sono convinti che dietro l’uscita temporanea di scena della Tavassi ci sia dell’altro. Perché la donna si è allontanata dagli altri naufraghi e, soprattutto, dove è stata per quei giorni? I dubbi sono moltissimi, ma le risposte, purtroppo, continuano a scarseggiare. Ci si può accontentare solamente di ipotesi e supposizioni al momento.