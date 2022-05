Lucas Peracchi spara a zero contro Mercedesz Henger: “Usato per 2 anni” inediti retroscena

L’ex fidanzato di Mercedesz Henger, Lucas Peracchi, ha registrato una diretta su Instagram in cui ha sparato a zero contro l’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. I due sono stati legati in un rapporto durato un paio d’anni, il quale è stato spesso caratterizzato da alti e bassi.

Ebbene, in queste ore, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan, portando alla luce dei retroscena inediti. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Le accuse di Lucas Peracchi contro Mercedesz

La storia d’amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è volta al termine circa un anno fa. A quanto pare, però, la relazione ha lasciato dietro di sé degli strascichi ancora piuttosto forti e irrisolti. Ieri sera, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una diretta su Instagram con i suoi fan. Come era facilmente prevedibile, in molti hanno posto al giovane delle domande su Mercedesz, anche in virtù di tutto quello che sta accadendo in questi giorni.

Lucas non ha perso occasione e ne ha subito approfittato per scagliarsi contro la sua ex. A tal proposito, ha detto di essere stato usato per due anni, in quanto Mercedesz non è la ragazza che vuole a tutti i costi sembrare. A quanto pare, nasconde dei “lati oscuri” che avrebbero spinto la loro relazione a vivere spesso dei momenti di tensione. Il ragazzo è stato alquanto pungente e ci ha tenuto a mettere in evidenza la falsità della sua ex.

La brutta posizione della Henger

Nello specifico, Lucas Peracchi ha ammesso che Mercedesz Henger non si sarebbe comportata bene nei suoi confornti. Al momento, però, la giovane non può replicare a queste accuse in quanto è relegata all’Isola dei Famosi. Bisogna attendere per vedere se nella prossima putata, che si terrà venerdì 20 maggio, la giovane verrà messa al corrente di quanto accaduto in modo da dire la sua.

Ricordiamo che la figlia di Eva in questi giorni è al centro di grosse polemiche in quanto pare abbia raccontato una bugia in merito alla sua vita sentimentale. Lei si è descritta come una ragazza single, ma in realtà, fino a pochi giorni prima di partire per l’Honduras, pare vedesse un ragazzo di nome Fulvio. Lei ha descritto questa storia come una cosa di poco conto, ma sarà davvero così?