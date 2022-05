Luigi Strangis dopo la vittoria di Amici 21: ecco come spenderà i soldi e retroscena su Maria

Luigi Strangis è stato il vincitore di Amici 21 e da quel momento in poi la sua vita è cambiata. Dopo la proclamazione, infatti, il ragazzo sta ricevendo molti inviti e telefonate per cercare di extrapolare qualche dichiarazione dopo il grande trionfo.

Il Corriere della Sera è riuscito dell’interno, sta di fatto che Luigi ha concesso loro una lunga intervista in cui ha fatto molte confessioni. Tra di esse vi è anche quella legata al modo in cui spenderà i 150 mila euro vinti. Inoltre, non sono mancati retroscena su Maria De Filippi e molto altro.

Ecco come Luigi spenderà i soldi vinti ad Amici 21

Domenica scorsa è andata in onda la finale di Amici 21 e ad aggiudicarsi la vittoria è stato Luigi Strangis. Il cantante ha battuto Michele aggiudicandosi il premio di 150 mila euro. Proprio a proposito di tale cifra, il ragazzo ha svelato in un’intervista in che modo ha intenzione di spendere tali soldi. Nello specifico, ha detto che il suo primo investimento sarà nella musica. Essa è da sempre stata la sua più grande passione, sta di fatto che a 6 anni si fede regalare una chitarra da suo padre.

Inoltre, però Luigi vuole dare una parte di quei soldi anche ai suoi genitori, che sono stati i primi a credere in lui e a permettergli la realizzazione di questo sogno. Nello specifico, vorrebbe tanto regalare ai due un bel viaggio, in modo che possano concedersi qualche momento di relax e di divertimento in reciproca compagnia. In merito ai progetti futuri, invece, il cantante desidera continuare a cantare e a produrre brani.

Strangis svela un retroscena su Maria De Filippi

Tra i sogni più grandi del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis, c’è sicuramente quello di poter partecipare al Festival di Sanremo. Per lui sarebbe certamente un onore e una soddisfazione immensa. In effetti non è una cosa così impossibile, dato che spessissimo è capitato di vedere ex protagonisti del talent show di Maria De Filippi cimentarsi nel festival della canzone italiana.

Luigi, poi, ha svelato anche alcuni retroscena su Maria De Filippi. Nello specifico, ha detto che i ricordi più belli che conserva sono proprio quelli legati alle conversazioni avute con la conduttrice. Lei è sempre stata in grado di capirlo e di tirare fuori il suo vero carattere e la sua essenza. Per questo, Strangis le sarà per sempre grato.