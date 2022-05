Stravolgimenti al GF Vip 7, Alfonso cambia tutto: ecco le sorti di Adriana Volpe

In queste settimane la produzione del GF Vip è in fermento per l’edizione numero 7 e, stando a quanto rivelato da Dagospia, è stato svelato anche il destino di Adriana Volpe. Nello specifico, pare che Alfonso Signorini stia pensando di attuare dei cambiamenti alquanto importanti al reality show.

Se Sonia Bruganelli ha scelto volontariamente di non prendere più parte al programma, lo stesso non può dirsi per la sua collega e rivale. Vediamo, dunque, tutto ciò che è emerso a riguardo.

Adriana Volpe fatta fuori al GF Vip 7?

Sono stati preannunciati dei grandi cambiamenti al GF Vip 7 che riguardano anche gli opinionisti, tra cui Adriana Volpe. Nello specifico, pare che la conduttrice non sia stata riconfermata nel ruolo di opinionista. Sonia aveva già dichiarato in precedenza di non avere nessuna intenzione di mettersi nuovamente in gioco all’interno del reality show di Canale 5. Adriana, invece, è sempre stata molto più vaga, ma dalle sue parole si è sempre intuito che le avrebbe fatto piacere essere riconfermata sempre nello stesso ruolo.

Ebbene, a quanto pare, anche le sue sorti sono state svelate. Almeno per il momento, pare che Alfonso Signorini voglia apportare dei cambiamenti radicali al reality show, anche in termini di opinionisti. Il conduttore ha intenzione di apportare un po’ di novità e freschezza al programma che partirà, come sempre, verso metà settembre di quest’anno.

I cambiamenti di Alfonso Signorini

Per adesso, però, non sono ancora trapelati i nomi che sostituiranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al GF Vip 7. Molto probabilmente, però, si tratterà di personaggi di un certo calibro, in quanto pare che si stia cercando di elevare il livello degli opinionisti. Adriana, nel frattempo, si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. Il suo account Instagram, infatti, è silente da un bel po’ di giorni e molti si stanno chiedendo il motivo.

Probabilmente la donna è rimasta male nell’apprendere che Alfonso Signorini ha scelto di puntare su qualcun altro? Probabile. Intanto, in molti stanno mettendo il dito nella piaga asserendo che, mentre per Sonia è stata una scelta personale quella di non tornare in trasmissione, per Adriana, invece, si tratterebbe di una scelta subita. Quest’ultima, infatti, sembrerebbe essere stata “cacciata” dal reality show per essere sostituita da qualcuno di più indicato e fresco.