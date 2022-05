Alvin parla delle ostilità con Ilary Blasi: l’inviato dell’Isola dei Famosi lancia una sfida (FOTO)

In molti stanno parlando della presunta ostilità che sembra esserci tra Ilary Blasi e Alvin. I due, infatti, nelle precedenti puntate si sono punzecchiati parecchio, al punto che molti hanno cominciato a credere che dietro le quinte dell’Isola dei Famosi si respiri un clima piuttosto aspro.

Sulla faccenda sono intervenuti anche i diretti interessati che, tuttavia, hanno preso sul ridere la faccenda. In queste ore, però, l’inviato ha rotto il silenzio svelando un altro particolare inerente il rapporto con la conduttrice. Inoltre, il protagonista ha lanciato una sfida alla moglie di Francesco Totti.

Il post di Alvin sul rapporto con Ilary Blasi

Ilary Blasi e Alvin non perdono occasione per punzecchiarsi all’Isola dei Famosi. Dopo che la faccenda è venuta allo scoperto, i due hanno deciso di rompere il ghiaccio trattando in maniera ironica la faccenda. Nello specifico, i due hanno cominciato a lanciarsi delle frecciatine sarcastiche durante le messe in onda delle puntate del reality show incentrato sulla sopravvivenza.

In queste ore, però, a dare qualche spiegazione in più sulla faccenda è stato l’inviato. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui sono raffigurati lui e Ilary a letto insieme, proprio come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Il protagonista, dunque, ha paragonato il loro rapporto a quello dei due volti iconici della televisione italiana. Dietro i battibecchi, le discussioni e le frecciatine, dunque, in realtà sembrerebbe celarsi tanto affetto.

L’inviato lancia un guanto di sfida alla conduttrice dell’Isola dei Famosi

Nel post in questione, però, Alvin ha voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa lanciando una stoccata a Ilary Blasi. Nello specifico, l’inviato ha esortato la donna ad affrontarlo in un faccia a faccia direttamente in Honduras. La conduttrice, infatti, spesso prende in giro l0inviato, non capendo probabilmente la difficoltà che si prova nel seguire il reality show direttamente sul posto.

Per tale ragione, Alvin ha detto che nel confronto a lontananza probabilmente lui ha la peggio. Tuttavia, se Ilary decidesse davvero di raggiungerlo in Honduras, la musica potrebbe drasticamente cambiare. Nel post è stato citato anche Nicola Savino, il quale è stato chiamato in causa per esprimere la sua opinione. Almeno per il momento, però, l’opinionista non si è voluto sbilanciare, mantenendo una certa neutralità sulla faccenda. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno degli altri aggiornamenti a riguardo.