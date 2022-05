Spoiler Uomini e Donne puntata 18 maggio: Veronica sotto accusa, Luca crea scompiglio

Gli spoiler della puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare del dibattito tra Veronica e Andrea. Il ragazzo non ha apprezzato il fatto che la tronista abbia baciato sia lui sia Matteo, pertanto, l’attaccherà pesantemente.

In merito a Luca, invece, il ragazzo è uscito sia con Lilly sia con Soraya. Solo con una di loro però, il protagonista si è lasciato andare scambiandosi un bacio appassionato. Non mancheranno, poi, continui scontri tra gli over.

Veronica ancora attaccata a Uomini e Donne

Nella puntata del 18 maggio di Uomini e Donne ci saranno aspri scontri tra gli esponenti del trono classico. La scorsa messa in onda si è conclusa con Veronica al centro di una polemica. La ragazza ha portato in esterna sia Andrea sia Matteo. Con entrambi ci sono stati dei baci, ma solo il primo ha deciso di sbottare andando via dallo studio. In seguito, poi, ha deciso di tornare per confrontarsi con la tronista. I due, dunque, proseguiranno anche oggi la loro discussione.

Matteo, invece, sembrerà alquanto tranquillo e la cosa genererà un po’ di turbamento nei presenti, i quali non riusciranno ad inquadrare il ragazzo. La discussione si protrarrà per un altro po’ di tempo, fino a quando Maria De Filippi non deciderà di cambiare argomento. La tronista andrà al suo posto e si tornerà a parlare degli esponenti del trono over.

Nella puntata del 18 maggio: Luca bacia Lilly

Probabilmente, nella puntata del 18 maggio di Uomini e Donne assisteremo ad un nuovo dibattito tra Tina Cipollari e il nuovo arrivato Fabio. Il fotografo delle star sta generando molto scalpore in studio sollevando un bel po’ di dinamiche. La conduttrice, poi, farà sedere al centro dello studio altri esponenti del trono over, tra cui forse Biagio. Successivamente, poi, si parlerà anche di Luca Salatino.

Il tronista è prossimo alla scelta, tuttavia, continuerà a mostrarsi particolarmente confuso. Il ragazzo, infatti, ha scelto di uscire con entrambe le sue corteggiatrici, tuttavia, solo con Lilly scatterà la passione. Soraya ha già palesato che non avrebbe voluto baciarlo perché le avrebbe dato troppo fastidio vedere che il tronista baciasse anche la sua rivale. Probabilmente è questo il motivo per il quale tra i due non c’è stato in bacio. In studio, chiaramente, non mancheranno i momenti di scontro e confronto.