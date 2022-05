Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin? Il gesto inequivocabile spiazza i fan (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando di Manuel Bortuzzo e di un gesto compiuto ai danni di Silvia Toffanin. Come tutti i telespettatori di Verissimo avranno avuto modo di vedere, sia il nuotatore sia Lulù Selassié sono stati ospitati in studio per parlare della fine della loro relazione.

Dopo aver sentito entrambe le versioni dei fatti, dunque, il pubblico da casa ha potuto farsi un’idea più precisa di quello che sembrerebbe essere accaduto tra loro. Manuel, però, pare non abbia molto apprezzato il comportamento della padrona di casa del talk show, sta di fatto che sembrerebbe aver compiuto un gesto di stizza su Instagram.

Il gesto di Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin

Manuel Bortuzzo ce l’ha con Silvia Toffanin? Questa è la domanda che i fan del nuotatore si stanno ponendo in queste ore. A scatenare i dubbi è stato un gesto compiuto dal ragazzo attraverso il suo account Instagram. Da poco, infatti, alcuni follower del nuotatore si sono resi conto che il giovane abbia smesso di seguire la pagina di Verissimo sui social. Questo sembrerebbe essere accaduto poco dopo la pubblicazione su tale account delle dichiarazioni fatte da Lulù insieme alla Toffanin.

I fan, dunque, sono convinti che non possa essersi trattato solamente di una coincidenza. Dietro questa decisione, dunque, potrebbe celarsi un presunto astio da parte di Manuel nei confronti della padrona di casa del talk show pomeridiano. Almeno per il momento, però, il giovane non si è sbilanciato sulla faccenda, lasciando ai fan la possibilità di avanzare ipotesi e congetture senza avere conferma alcuna.

Il nuotatore si è fatto terra bruciata?

Anche Silvia Toffanin non si è sbilanciata sul gesto di Manuel Bortuzzo. La conduttrice di Verissimo, però, c’è da dire che non è affatto attiva sui social. Il suo account personale, infatti, è spesso scarno di contenuti legati alla sua vita privata, ma ci sono solo riferimenti al suo lavoro. Ad ogni modo, Manuel sarà davvero rimasto deluso dal modo con cui la conduttrice ha affrontato la faccenda?

Ricordiamo che Manuel sembra essersi inimicato anche Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, infatti, ha bloccato all’ultimo la sua ospitata in Rai in quanto, probabilmente, voleva l’esclusiva delle sue dichiarazioni, mentre il giorno prima Bortuzzo era stato a Verissimo. Insomma, il ragazzo si è fatto terra bruciata intorno?