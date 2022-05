Paola Caruso brutto gesto contro i membri de La Pupa e il Secchione Show: svelato inedito retroscena (VIDEO)

In queste ore, Francesco Chiofalo ha risposto ad alcune domande dei fan di Instagram ed ha toccato dei tasti davvero molto interessanti. Ad un certo punto, infatti, l’attenzione si è spostata su La Pupa e il Secchione Show e sono emersi dei retroscena su Paola Caruso.

Nello specifico, i fan hanno chiesto a Francesco se fosse ancora in contatto con i suoi ex compagni d’avventura. Lui ha risposto in modo affermativo, ma poi ha fatto una confessione sull’ex Bonas di Avanti un altro. Ecco cosa è emerso.

Ecco cos’ha fatto Paola dopo la fine de La Pupa e il Secchione Show

Una volta terminato La Pupa e il Secchione Show, Paola Caruso sembrerebbe aver deciso di mettere un punto definitivo con lo staff del reality show. A svelare inediti retroscena è stato Francesco Chiofalo. Quest’ultimo ha risposto alle domande dei suoi fan ed ha parlato anche del programma di Italia 1. Un utente gli ha chiesto quali fossero gli ex concorrenti che sente di più e il personal trainer ha detto di essere rimasto in ottimi rapporti con tutti. Lui sente praticamente tutti gli ex membri della trasmissione, eccetto Paola.

Questo, però, non per volontà sua, quanto piuttosto per una precisa scelta fatta dalla showgirl. La donna, infatti, una volta conclusasi la sua esperienza nel programma, ha deciso di bloccare tutti coloro che hanno preso parte al reality show e non ha voluto più vedere né sentire nessuno. Ricordiamo che l’esperienza di Paola si è conclusa in maniera piuttosto brusca in quanto è stata squalificata.

La Caruso furiosa: era tutta una farsa nel reality show?

Durante la sua permanenza a La Pupa e il Secchione Show, infatti, Paola Caruso ha avuto una lite molto accesa con Mila Suarez e ci è scappato uno schiaffo. La produzione non ha potuto soprassedere sulla faccenda, al punto da decidere di decretare la sua eliminazione immediata dal programma. Questa scelta, chiaramente, non è stata accolta di buon grado dall’ex Bonas.

Malgrado questo, però, la donna è anche tornata in studio per scusarsi con Mila e tra le due pare sia stata sancita la pace, almeno apparentemente. Ebbene sì, perché stando a quanto rivelato da Chiofalo, gli animi non sarebbero affatto distesi tra la Caruso e gli ex compagni d’avventura. Al momento, però, la diretta interessata non è intervenuta sulla faccenda per raccontare la sua versione dei fatti. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.