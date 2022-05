Il Paradiso delle signore rischia di chiudere? Il futuro della soap appeso a un filo: ecco perché

I telespettatori del Paradiso delle signore stanno vivendo dei momenti piuttosto concitati in quanto la soap opera rischia di chiudere. A sganciare questa bomba sono state fonti interne alla Rai che, al momento, restano anonime.

Nello specifico, pare che i vertici dell’azienda stiano temporeggiando sull’inizio delle nuove riprese poiché le sorti della fiction sembrerebbero appese ad un filo. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

I rumor sulla possibile chiusura de il Paradiso delle signore

Il paradiso delle signore rischia di chiudere. A svelarlo sono alcune fonti interne alla Rai, che hanno svelato alcune decisioni che si starebbero ponderando tra i vertici dell’azienda. La soap opera di Rai 1 si è conclusa alcune settimane fa. Da inizio maggio, poi, stanno andando in onda le repliche della prima stagione della soap opera, ovvero, quelle in cui non esisteva ancora il formato daily.

In questo periodo, però, sarebbero dovute partire le registrazioni della stagione numero 7. La notizia sembrava essere stata confermata, tuttavia, in questo periodo le riprese non sono ancora cominciate. Stando all’indiscrezione trapelata in queste ore, pare che il produttore stia valutando l’ipotesi di porre fine alla soap opera. La decisione definitiva, però, verrà presa a seguito della mesa in onda di Sei Sorelle.

Ecco perché la soap rischia di chiudere: c’entra Sei Sorelle

A partire dal 30 maggio, infatti, su Rai 1, alla stessa ora del Paradiso, andrà in onda questa nuova serie, acquistata dall’estero. Se i risultati in termini di ascolti dovessero essere soddisfacenti, dunque, l’azienda potrebbe anche decidere di chiudere per sempre il Paradiso delle signore. Tutto, dunque, sembrerebbe dipendere dalla nuova fiction che presto partirà sulla prima rete della tv di Stato. I telespettatori della soap opera, nel frattempo, sono in grande fermento e sono in attesa di scoprire come andranno a finire realmente le cose.

Il Paradiso ha sempre dato ottimi risultati in termini di ascolti. Tuttavia, realizzare un prodotto italiano è una cosa piuttosto dispendiosa rispetto al mandare in onda qualcosa di già fatto semplicemente acquistato dall’estero. Proprio per tale motivo, bisogna attendere la messa in onda della nuova fiction per capire quali saranno le sorti del Paradiso. Anche le riprese di una eventuale settima stagione, infatti, dovrebbero cominciare dopo la messa in onda delle prime puntate della nuova serie. Tutto, dunque, sembra essere ancora da decidere.