Anna Tatangelo e Livio Cori fanno pace: a causare la crisi è stato un reality show

In queste ore sta trapelando sul web la notizia secondo cui Anna Tatangelo e Livio Cori abbiano fatto pace. Un po’ di settimane fa i due si erano lasciati a causa di alcune problematiche non del tutto chiare.

Da poco, però, sono trapelate delle informazioni a riguardo. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha aggiunto succulenti dettagli sulla vicenda. Vediamo nel dettaglio cosa pare ci sia dietro il loro allontanamento e la loro pace fatta.

La pace fatta tra Livio e Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme, questa è la notizia che sta circolando da alcune ore sul web. Ma cosa c’è davvero dietro la loro crisi? I motivi celati dietro la loro decisione di allontanarsi sono sempre apparsi piuttosto oscuri. Inizialmente si era pensato a problemi legati alla gelosia, in seguito si è parlato di incompatibilità caratteriali. I diretti interessati, però, si son sempre trincerati dietro un rigido silenzio non parlando affatto delle faccende legate alla loro vita privata.

A parlare della questione è stata l’influencer Deianira. La donna ha dichiarato di essere in possesso di alcune informazioni sulla coppia, pervenute probabilmente da fonti vicine ai due protagonisti. Ad ogni modo, la Marzano ha esordito confermando la voce secondo cui i due abbiano fatto pace. In seguito, però, ha dato qualche dettaglio in merito ai motivi che li hanno spinti ad allontanarsi.

Ecco perché Cori e la Tatangelo erano in crisi

A quanto pare, Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero litigato pesantemente a causa di un reality show. Il cantante, infatti, sembra sia stato contattato dalla produzione di un programma per invitarlo a partecipare. Anna, allora, si sarebbe infuriata ed avrebbe chiesto al suo compagno di prendere una decisione drastica. Livio, dunque, posto dinanzi un bivio, avrebbe dovuto scegliere tra il lavoro e l’amore e alla fine ha scelto per quest’ultimo.

Per tale motivo, i due adesso sono tornati di nuovo insieme. In merito al reality show incriminato, però, non ci sono altre informazioni a riguardo. Deianira, infatti, ha detto di non conoscere il nome della trasmissione. Nel frattempo, però, i fan sono curiosi di sapere quale sarà la versione dei fatti dei diretti interessati. Al momento né Anna né Livio sono intervenuti sulla faccenda. Considerando la reticenza che hanno adoperato in queste settimane, è molto probabile che non lo faranno.