Mercedesz Henger ospita Fulvio a casa perché povero? “Tutto falso” spunta una prova (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 Arianna David ha preso le difese di Mercedesz Henger rivelando che il motivo per cui spesso è stata avvistata con Fulvio è perché quest’ultimo è povero. Nello specifico, l’uomo sembrerebbe essersi trasferito a casa della showgirl a causa di alcuni problemi economici.

L’influencer Deianira Marzano, però, ha portato alla luce una verità del tutto differente. La famiglia di tale uomo, infatti, sembrerebbe essere piuttosto benestante. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Mercedesz e Fulvio convivono perché lui è povero?

Nel tentativo di difendere l’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, Arianna David ha portato alla luce dei retroscena inediti. Nello specifico, la donna ha spiegato che Mercedesz Henger e Fulvio vivono nello stesso appartamento, quello di lei, in quanto lui è povero. A causa del covid, infatti, l’uomo in questione, che pare abbia oltre 40 anni, si sarebbe trovato ad attraversare un momento molto difficile dal punto di vista finanziario.

Per aiutarlo, dunque, Mercedesz gli avrebbe chiesto di andare a vivere da lei in attesa di tempi migliori. Questo, dunque, sarebbe il motivo per il quale i due condividerebbero lo stesso appartamento. Inoltre, proprio per tale motivo i due sono stati spesso beccati insieme, anche pochi giorni prima che la figlia di Eva Henger partisse alla volta dell’Honduras. Ad ogni modo, la verità sembrerebbe non essere esattamente questa.

Inedita scoperta sul “convivente” della Henger

Deianira, infatti, ha dichiarato che Fulvio, presunto fidanzato di Mercedesz Henger, non sarebbe affatto povero. Sul web, infatti, è spuntata una foto in cui il ragazzo è sdraiato a bordo piscina in un appartamento che non è per niente quello di Mercedesz. Il protagonista, inoltre, pare provenga da una famiglia piuttosto facoltosa. Lui, inoltre, avrebbe un marchio di abbigliamento sportivo e un’agenzia di comunicazione.

Queste informazioni, dunque, vanno totalmente a confutare le dichiarazioni avanzate da Arianna David a Pomeriggio 5. Al momento, però, l’opinionista di Barbara D’Urso non ha replicato a queste nuove informazioni. Anche la diretta interessata non è intervenuta sulla faccenda. Mercedesz, infatti, si trova in Honduras, pertanto, non è al corrente di questi ultimi sviluppi. Venerdì prossimo, però, ci sarà una nuova puntata del reality show incentrato sulla sopravvivenza, pertanto, scopriremo se la donna verrà messa al corrente dell’accaduto e, in caso, come reagirà.