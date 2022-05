Manuel e Lulù rottura, Alessandro e Sophie svelano un retroscena: “Pochi giorni prima lei…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rilasciato un’intervista a Fanpage in cui hanno parlato della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due hanno svelato dei retroscena inediti relativi a qualche giorno prima dell’annuncio della rottura.

Nello specifico, infatti, le due coppie erano uscite insieme per trascorrere una serata in reciproca compagnia. La principessa, però, sembrava piuttosto strana. Ecco che cosa è emerso.

I retroscena su Manuel e Lulù

Manuel e Lulù stanno continuando a far parlare di sé a causa della loro rottura è sulla faccenda sono intervenuti anche Alessandro e Sophie. I due hanno raccontato di essersi incontrati con il nuotatore la principessa 4 giorni prima l’annuncio della separazione. In tale occasione, entrambi hanno notato che la Selassié fosse piuttosto nervosa. Per tutta la sera, infatti, è apparsa di cattivo umore, cosa che ha generato i sospetti degli ex coinquilini del GF Vip.

Malgrado questo, però, sia Alessandro sia Sophie hanno dichiarato che mai si sarebbero aspettati che la relazione tra i due prendesse un epilogo così drammatico. Anche se Manuel e Lulù sembravano piuttosto giù di morale, infatti, stavano comunque insieme come una coppia a tutti gli effetti. Sophie, inoltre, è convinta che a causare la fine della storia tra i due non sia stato nessun evento in particolare. Probabilmente, entrambi si sono lasciati prendere dall’euforia e, una volta usciti dal reality show, hanno fatto i conti con una realtà molto diversa dalle loro aspettative.

Alessandro e Sophie parlano anche di altro: Matteo Ranieri e Fabrizio Corona

Dopo aver parlato di Manuel e Lulù, poi, Sophie e Alessandro sono passati ad affrontare altri temi. Soprattutto la Codegoni è intervenuta anche per commentare alcune faccende inerenti il suo ex Matteo Ranieri. In particolare, ha detto di aver appreso che il ragazzo fosse andato a Uomini e Donne come tronista solo una volta uscita dal GF. A tal riguardo, non ha avuto molto da dire.

La giovane ha semplicemente detto di augurare al suo ex di aver fatto la scelta giusta. In seguito, poi, ha ammesso che Matteo ha avuto ragione quando ha dichiarato che i due non sono mai stati innamorati. Infine, in merito a Fabrizio Corona, Sophie ha detto di non voler dare più nessuna importanza a quello che fa o dice l’ex re dei paparazzi. La maggior parte delle sue azioni, infatti, sono dettate dalla necessità di far parlare di sé.