Uomini e Donne spoiler 19 maggio: come va tra Gemma e il nuovo cavaliere?

Giovedì 19 maggio andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione, vedremo che Gemma Galgani si rapporterà al nuovo cavaliere che ha conosciuto la scorsa volta. Come starà procedendo tra i due?

Al trono classico si parlerà solo di Veronica. Di Luca si è ampiamente dibattuto ieri, pertanto, del ragazzo non ci sarà molto da dire. Scopriamo nel dettaglio quello che andrà in onda.

Aggiornamenti su Gemma e il nuovo cavaliere nella puntata del 19 maggio

A partire dalle ore 14:45 su Canale 5 ci sarà, come sempre, una puntata di Uomini e Donne e in quella del 19 maggio vedremo che si tornerà a parlare di Gemma Galgani. La dama torinese era passata in secondo piano in questo periodo in quanto sembravano scarseggiare i corteggiatori per lei. Durante la scorsa messa in onda, però, un nuovo cavaliere è arrivato alla corte di Maria De Filippi e si è detto interessato a conoscerla.

I due, dunque, hanno avuto modo di sentirsi e, probabilmente, di vedersi anche. Nella messa in onda odierna, infatti, scopriremo come saranno andate le cose tra loro. A primo impatto pare che la Galgani sia rimasta molto colpita dai modi di fare del nuovo spasimante, ma si tratterà di un ennesimo fuoco di paglia? Il loro dibattito sarà animato, come sempre, dalle battute pungenti di Tina Cipollari, che non perderà occasione per fare dell’ironia sulla sua acerrima nemica.

Veronica prende una decisione a Uomini e Donne

Successivamente, poi, per quanto riguarda il trono classico, nella puntata del 19 maggio vedremo che non si parlerà affatto di Luca. Il ragazzo sembra essere piuttosto confuso, ma la sua scelta si avvicina sempre di più. Al centro dell’attenzione, invece, ci sarà Veronica. La ragazza sembrerà molto presa sia da Matteo sia da Andrea. Ognuno di loro la colpisce per qualche aspetto in particolare, pertanto, anche lei sarà piuttosto titubante.

Tra i mille dubbi, però, una cosa risulterà piuttosto certa. L’interesse che nutriva per Federico, ormai, è svanito. Il ragazzo infatti, verrà mandato via, tuttavia, si tratterà di una scelta piuttosto condivisa. Una volta chiamato in causa, infatti, il corteggiatore dichiarerà di avere anche lui la voglia di andare via in quanto non trova più la motivazione e la voglia di continuare questa esperienza. Per questo e molto altro non ci resta che attendere l’inizio della puntata.