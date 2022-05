Uomini e Donne anticipazioni: Luca fa la scelta, Ida e Riccardo prendono una decisione

Mercoledì 18 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano che Luca Salatino ha compiuto la sua scelta. Dopo un bel po’ di tira e molla e di alti e bassi, il ragazzo ha preso una decisione ed è uscito dallo studio con una delle due corteggiatrici.

Al trono over, invece, Ida e Riccardo hanno avuto un confronto molto acceso. I due sono usciti insieme e in studio hanno parlato di quello che è successo. Il contenuto di quanto accaduto andrà in onda nei prossimi giorni. Ecco tutto quello che vedremo.

La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo alla scelta di Luca Salatino. Il ragazzo entrerà in studio vestito di tutto punto e poi verrà raggiunto dalle due corteggiatrici. La prima ad entrare sarà Lilly e Luca le spiegherà di non essere la sua scelta. Successivamente, poi, sarà la volta di Soraya. Il tronista le dirà tutto ciò che prova per lei e alla fine i due usciranno dalla trasmissione insieme. Per quanto riguarda il trono over, invece, prossimamente assisteremo ad un nuovo confronto tra Ida e Riccardo.

I due, infatti, sono usciti insieme in questi giorni. In occasione di una precedente registrazione, infatti, lui era apparso piuttosto commosso in quanto una canzone gli ha riportato alla mente i bei momenti vissuti con la dama. Per tale motivo, i due avevano deciso di darsi una nuova chance e di uscire insieme. In studio, però, scopriremo che le cose non sono andate esattamente come sperato.

Anticipazioni prossime puntate: Ida e Riccardo prendono una decisione

Le anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, rivelano che nelle prossime puntate Ida e Riccardo prenderanno una drastica decisione. I due racconteranno di essere stati a cena insieme, ma di non essere riusciti a trovare nessun punto d’incontro. Per tale ragione, tra loro scoppieranno delle discussioni piuttosto accese. Nella faccenda non potrà non intervenire Tina Cipollari, la quale coglierà la palla al balzo per creare molto sgomento.

Al termine dell’acceso dibattito, poi, Ida e Riccardo prenderanno la decisione di chiudere per sempre, ma sarà davvero così? Solo il tempo ci darà tutte le risposte. Intanto, nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo che tornerà in studio anche una coppia nata nel parterre, ovvero, Valeria e Matteo.