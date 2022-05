Bullismo su Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi? Eva interviene contro il programma (FOTO)

In queste ore, Mercedesz Henger sta ricevendo molti attacchi all’Isola dei Famosi, al punto che c’è chi inneggia la bullismo. La giovane è stata presa di mira a causa di alcune presunte bugie che avrebbe raccontato sulla sua vita sentimentale.

Soprattutto Guendalina ed Edoardo Tavassi si sono duramente scagliati contro di lei tacciandola di falsa e ipocrita. Sulla faccenda, allora, è intervenuta mamma Eva, la quale ha pubblicato un pungente commento sui social.

Mercedesz nel mirino all’Isola dei Famosi: accuse di bullismo

Mercedesz Henger è nel mirino dei gossip in questo periodo, ma c’è chi pensa che la situazione sia sfuggita di mano al punto da parlare di bullismo. Tutto è cominciato a seguito della pubblicazione del video di presentazione in cui si vede la giovane dire di essere single e interessata anche ad un naufrago, ovvero, Edoardo. In seguito, però, sono spuntati dei retroscena inaspettati in merito alla sua vita sentimentale.

La ragazza, infatti, pare non sia totalmente single come ha voluto far credere. Malgrado lei avesse provato a smentire tutte le accuse, però, molti naufraghi non le credono più e l’hanno duramente attaccata. Soprattutto Edoardo e Guendalina si sono scagliati contro di lei accusandola di aver voluto prendere in giro tutti, specie il fratello dell’influencer. Il clima è diventato così teso, al punto che è stato necessario l’intervento di mamma Eva.

Eva Henger interviene e attacca tutti

Eva Henger è attualmente ricoverata in ospedale a Roma a causa del gravissimo incidente d’auto che ha subito e che ha causato la morte di due persone. Malgrado le sue condizioni di salute non siano decisamente ottimali, però, la donna ha comunque trovato la forza di andare suo social per spezzare una lancia in favore di sua figlia. A tal proposito, la donna ha detto che diverse persone stanno praticando bullismo ai danni di Mercedesz Henger.

Ormai, tutti l’hanno presa come bersaglio, pertanto, non stanno facendo altro che approfittare del fatto che sia la nuova arrivata per attaccarla e gettarle fango addosso. Nel corso della prossima puntata dell’Isola dei Famosi, dunque, vedremo come si sarà espresso il pubblico. Mercedesz, infatti, è in nomination contro Nicolas Vaporidis. Cosa farà il pubblico, la salverà o la eliminerà? Stando a quanto emerso dai sondaggi pare sia più probabile la seconda ipotesi.