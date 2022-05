Chiara Nasti e Zaccagni annunciano il sesso del bebè: quanto è costata la festa allo stadio Olimpico? (VIDEO)

Ieri, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato il sesso del loro bebè. Per dare l’annuncio, i due protagonisti hanno deciso di dare una festa, la quale si è rivelata davvero clamorosa.

Nello specifico, infatti, i due hanno deciso di fittare lo stadio Olimpico per poter fare questa comunicazione per loro molto importante. Sui social ci sono video volti ad immortalare il tutto. Vediamo cosa è successo.

La festa clamorosa per annunciare il sesso del bebè

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato il sesso del bebè. Si tratta di un maschietto. I due hanno scoperto tutto in occasione della festa organizzata ieri sera nello stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione, infatti, la coppia ha deciso di fittare l’intero complesso sportivo per tutta la sera. Insieme a loro c’erano, chiaramente, parenti e amici, che erano in attesa e in fermento per scoprire se si sarebbe trattato di un maschio o una femmina.

L’evento è stato curato da un catering apposito, il quale ha provveduto ad effettuare delle decorazioni alquanto vistose, la torta e tanti elementi di animazione. Tra di essi c’erano anche due pupazzi giganti con le sembianze di un neonato e una neonata. Ad ogni modo, ad un certo punto, Mattia si è avvicinato alla porta ed ha calciato un rigore. Nel momento in cui ha colpito il pallone, sono stati sparati dei coriandoli di colore azzurro.

Quanto hanno speso Zaccagni e Chiara Nasti? Polemica sul web

Una volta appreso il sesso del bebè, Zaccagni e Chiara Nasti si sono abbracciati e si sono scambiati dei baci appassionati. In seguito, poi, i due hanno festeggiato anche in compagnia di tutte le persone che erano lì con loro. In ogni caso, molti fan di Instagram hanno commentato l’evento. Alcuni si sono limitati a congratularsi con la coppia per il lieto annuncio.

Altri, però, non hanno potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche velenosa stoccata. Nello specifico, molti hanno reputato questa festa troppo sfarzosa e anche piuttosto volgare. Diversi utenti, poi, si sono chiesti quanto avessero pagato per affittare tutto lo stadio Olimpico. Per alcuni, i due non hanno pagato nulla, in quanto Zaccagni è un giocatore della Lazio. Altri, invece, ritengono che sia stata emessa una cifra da capogiro per dare luogo a questo evento. Quale sarà la verità? Al momento i diretti interessati non sono intervenuti.