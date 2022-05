Claudia Dionigi è incinta? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa impazzire i fan (FOTO)

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono due ex protagonisti di Uomini e Donne e in queste ore è emersa la notizia secondo cui pare che lei possa essere incinta. A generare questo sospetto sono stati i fan della coppia, i quali hanno notato un dettaglio per molti inequivocabile.

Attraverso le loro Instagram Stories, di solito i due protagonisti condividono sprazzi delle loro giornate insieme. Proprio in una di queste condivisioni, però, è spuntato un elemento interessante. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Pancino sospetto per Claudia Dionigi: è incinta?

Tra le coppie nate a Uomini e Donne, che hanno generato anche grosso sgomento e approvazione, c’è quella formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. I due si sono conosciuti qualche anno fa all’interno del programma di Maria De Filippi e si sono reciprocamente scelti. Da quel momento in poi sono subito andati a convivere, scelta che inizialmente fu molto criticata da alcuni spettatori della trasmissione. Da allora non si sono più separati e in queste ore potrebbe essere trapelata anche una lieta novella.

Alcuni fan della coppia, infatti, hanno notato un pancino sospetto in Claudia Dionigi, che subito ha spinto a credere che possa essere incinta. I due, infatti, appaiono felici e spensierati, mentre la ragazzi si accarezza dolcemente la pancia, che sembra essere piuttosto sporgente. In molti, dunque, hanno cominciato a fare delle domande e sulla faccenda è intervenuta l’influencer Deianira Marzano. (Continua dopo la foto)

Silenzio da parte di Claudia e Lorenzo

La donna ha riportato la segnalazione di molte fan, le quali hanno dichiarato di essere convinte che Claudia Dionigi sia incinta. Per il momento, però, i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati sulla faccenda. La notizia, dunque, non è stata né confermata, ma neppure smentita, cosa che sta nutrendo sempre di più le speranze dei follower della coppia.

Ad ogni modo, si tratterebbe di una notizia splendida che farebbe molto piacere ai sostenitori della coppia che, dal primo momento, hanno fatto il tifo per loro. Per adesso, però, queste restano solamente delle supposizioni e delle speranze, che necessitano di una conferma da parte dei diretti interessati. Considerando che entrambi sono molto attivi sui social e sono sempre molto schietti, è probabile che molto presto ci saranno degli aggiornamenti a riguardo. Vedremo.