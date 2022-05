Oroscopo 20 maggio 2022: Toro nervosi, Scorpione più comprensivi

Secondo l’oroscopo del 20 maggio, i nati sotto il segno della Bilancia devono scendere a qualche compromesso. I Gemelli sono piuttosto indecisi su una decisione da prendere.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Il vostro cuore saprà sicuramente dirvi quale sia la strada più giusta da intraprendere. Se avete dei dubbi dal punto di vista professionale, forse è il caso di chiedere consiglio a qualcuno più esperto di voi.

Toro. Secondo l’oroscopo del giorno 20 maggio, i nati sotto questo segno sono un po’ nervosi. Forse è il caso di ritagliarvi un po’ di tempo da dedicare alla cura della vostra mente e del vostro spirito.

Gemelli. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi dinanzi un bivio. Cercate di non essere troppo frettolosi e di ponderare in maniera abbastanza accurata i pro e i contro di una decisione.

Cancro. Le stelle vi invitano ad allargare i vostri orizzonti e la vostra mente verso situazioni nuove. Soprattutto dal punto di vista professionale potrebbero esserci delle grandi novità in arrivo.

Leone. Spesso siete testardi e determinati ad ottenere i risultati che vi siete prefissati. Questo è un bene, tuttavia, in certi casi è opportuno capire quale sia il momento adatto per fermarsi.

Vergine. In amore ci sono delle faccende da mettere a posto. Se non apprezzate particolarmente il comportamento di una persona cara non esitate a dire ciò che pensate.

Previsioni 20 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. La vita di coppia potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, pertanto, è opportuno scendere a qualche compromesso.

Scorpione. Siate più comprensivi. L’oroscopo del giorno 20 maggio vi invita a non essere troppo severi con voi stessi. Inoltre, anche se qualcuno dovesse commettere degli errori, è sempre possibile dare una seconda chance.

Sagittario. Siete persone estremamente estroverse e predisposte ad intrattenere nuove relazioni. Tuttavia, in questo periodo vi sentite un po’ inibiti. Aspettate che passi questa situazione per riprendere il possesso della vostra vita.

Capricorno. Interessante opportunità per quanto riguarda la sfera professionale. Soprattutto i prossimi mesi saranno rivelatori. Per adesso, però, è opportuno cercare di essere cauti e risoluti.

Acquario. In amore potrebbero arrivare delle sorprese che cambieranno il corso degli eventi. Le vostre certezze potrebbero essere stravolte, tuttavia, non abbiate paura dei cambiamenti.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. I singoli, invece, devono prestare un po’ di pazienza. La persona giusta arriverà, la cosa importante è non mettere fretta alla provvidenza.