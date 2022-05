Uomini e Donne spoiler puntata 20 maggio: Federico viene eliminato

Gli spoiler della puntata del 20 maggio di Uomini e Donne rivelano che tornerà al centro dell’attenzione Veronica. La giovane è in procinto di compiere la sua scelta (che in realtà è stata registrata il 19 maggio).

Luca, invece, non sarà chiamato minimamente in causa. Il ragazzo, infatti, è sempre più teso prima del fatidico momento della scelta. Al trono over, invece, capiremo che cosa è accaduto tra Gemma Galgani e il nuovo spasimante.

Veronica prende una decisione a Uomini e Donne

Uomini e Donne sta per volgere al termine e venerdì 20 maggio andrà in onda una delle ultime puntate del talk show pomeridiano. Esso avrebbe dovuto chiudere i battenti la prossima settimana, tuttavia, pare che la data dell’ultima puntata potrebbe slittare di qualche giorno. Nel frattempo, tra il 18 e il 19 maggio si sono effettuate le ultime registrazioni della stagione, pertanto, i tronisti hanno già compiuto le loro scelte.

Nel frattempo, però, i telespettatori devono ancora prendere visione di quello che è accaduto prima di questi fatidici momenti. Nella puntata odierna, infatti, vedremo che Veronica prenderà una decisione molto importante. In particolare, la donna parlerà con Federico e l’informerà di non avere intenzione di proseguire la sua conoscenza. La dama, infatti, sente di voler portare fino alla fine solo Matteo e Andrea. Federico capirà la scelta della tronista, in quanto si troverò perfettamente d’accordo con lei.

Nuove polemiche al trono over nella puntata del 20 maggio

Per quanto riguarda Luca Salatino, invece, nella putata del 20 maggio di Uomini e Donne il tronista non verrà chiamato in causa. Maria De Filippi, infatti, non parlerà di lui e si soffermerà su altri esponenti del trono over. Gemma, ad esempio, sta conoscendo un nuovo cavaliere e presto riceverà la visita anche di un nuovo spasimante. Al momento, però, pare non sia accaduto nulla di particolarmente degno di nota tra loro.

Tra Ida e Riccardo, invece, continueranno i soliti tira e molla che stanno cominciando a stufare sia i presenti in studio sia il pubblico da casa. Molto presto, però, anche per loro ci sarà un confronto molto importante. In merito alla conoscenza tra Ida e Marco, invece, i due stanno continuando a vedersi, tuttavia, si cominceranno a far sentire i primi segni di cedimento all’interno del rapporto. Cosa deciderà di fare Ida?