Scelta Veronica Rimondi a Uomini e Donne: telespettatori in protesta, ecco perché

Nella registrazione di Uomini e Donne del 19 maggio, Veronica Rimondi ha effettuato la sua scelta. Sul web sono trapelate le anticipazioni in merito al nome del cavaliere che la dama ha deciso di portare fuori dallo studio, ma qualcosa non torna.

Molti telespettatori e utenti del web, infatti, non hanno molto apprezzato il percorso della ragazza e, soprattutto, non credono che questa storia possa andare avanti ancora per molto. Vediamo cosa è successo.

Ecco chi è stata la scelta di Veronica Rimondi

La scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne è ricaduta su Matteo. La giovane doveva scegliere tra due pretendenti e alla fine ha optato per quello che molti avevano già intuito sarebbe stato il prescelto. L’attrazione che la tronista ha sempre nutrito nei confronti di Matteo, infatti, è stata palese sin dal primo momento. Andrea, invece, rappresentava la scelta un po’ più “sicura”. Lui ha sempre dimostrato di essere molto più stabile e prevedibile del suo rivale.

Molti, infatti, hanno spesso accusato Matteo di essere costruito e di dare luogo a gesti plateali solo perché si trovasse in televisione. Ad ogni modo, al momento della scelta, i presenti in studio hanno accolto la nuova coppia con un caloroso applauso. Soprattutto gli opinionisti, però, non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con Andrea per il percorso a cui ha dato luogo e per il modo in cui ha saputo affrontare la sconfitta.

Fan di Uomini e Donne in protesta: ecco perché

Subito dopo la diffusione delle anticipazioni relative alla scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne, però, sul web è scoppiato il caos. In molti, infatti, ritengono che la coppia non durerà molto al di fuori del programma. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha trattato la faccenda dicendo che, secondo il suo punto di vista, anche questo trono si sia rivelato piuttosto insignificante.

Per l’influencer, infatti, Luca e Veronica avrebbero dato luogo a delle scelte alquanto forzate e dettate solamente dalla necessità di porre fine ai loro percorsi. Nessuno dei due, però, sembrerebbe essere riuscito a costruire qualcosa di importante con la rispettiva scelta. Ad ogni modo, le loro relazioni dureranno davvero una manciata di settimane come preannunciato? Solo il tempo potrà darci tutte le risposte del caso. Per tale motivo, non ci resta che attendere.