Temptation Island, addio definitivo: Maria De Filippi prende una drastica decisione su alcuni suoi programmi

Addio definitivo per Temptation Island. Il reality show incentrato sulle tentazioni targato Fascino, casa produttrice di Maria De Filippi non andrà in onda neppure dopo l’estate. La notizia inerente la cancellazione del programma dai palinsesti di luglio era già nota.

In queste ore, però, ci sono stati ulteriori aggiornamenti che coinvolgono alcuni programmi di Queen Mery. Nello specifico, infatti, pare che la moglie di Maurizio Costanzo abbia preso delle decisioni drastiche. Ecco quali.

Brutte notizie per Temptation Island: l’addio definitivo

Temptation Island non andrà in onda neppure a settembre, per i telespettatori, dunque, questo è un addio definitivo. Dopo la diffusione della notizia secondo cui il reality show non sarebbe andato in onda a luglio, si era paventata l’ipotesi di una versione autunnale. Come capitato in passato, infatti, a partire da metà settembre si è dato luogo ad una variante del programma incentrato sulle tentazioni, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Per quest’anno, però, neppure questo accadrà.

Il programma, dunque, sembrerebbe essere stato cancellato definitivamente, ma non è tutto. In molti, infatti, si stanno chiedendo che cosa andrà in onda nel periodo estivo in sostituzione del reality show di Canale 5. Sul magazine Chi era stata diffusa la notizia secondo cui Maria De Filippi e il suo staff stessero lavorando ad un programma del tutto nuovo, ma adesso c’è stato un cambio di rotta.

Altra drastica decisione per Maria De Filippi

Dopo l’addio di Temptation Island, infatti, i fan dei programmi targati Fascino devono prendere conoscenza di un’ennesima brutta notizia. A quanto pare, anche le voci relative alla preparazione di un nuovo format della De Filippi sono state smentite. La padrona di casa di Uomini e Donne, infatti, pare non darà luogo a nessun programma in sostituzione di quello condotto da Filippo Bisciglia.

Anche l’ipotesi di assistere ad una variante Vip di Uomini e Donne sembra essere stata archiviata, almeno per il momento. Per ora, dunque, i palinsesti estivi di Canale 5 restano sprovvisti di programmi in prima serata. Non ci sarà Temptation Island e non ci sarà nessun programma targato Fascino. Considerando i repentini cambi di idea da parte dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi nell’ultimo periodo, però, è probabile anche che ci saranno degli aggiornamenti. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci sarà qualche novità